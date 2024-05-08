Воздушные силы предупредили, что РФ может продолжать комбинированные удары по Украине

"Мы видим, что это серьезная атака с достаточно большим применением большого количества различных типов ракет. Конечно, враг анализирует применение, пытается собирать информацию, в том числе и из своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить", - заявил он.

Евлаш добавил, что россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать и пытаются бить по различным объектам.

"Мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары. Видели несколько уменьшение в последнее время "Шахедов". Однако этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БПЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", - отметил он.