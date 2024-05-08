Воздушные силы предупредили, что РФ может продолжать комбинированные удары по Украине
Украинцы должны быть готовы, что Россия может продолжать наносить комбинированные удары по Украине.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
"Мы видим, что это серьезная атака с достаточно большим применением большого количества различных типов ракет. Конечно, враг анализирует применение, пытается собирать информацию, в том числе и из своей разведки, из открытых источников о том, какие именно объекты им удалось поразить", - заявил он.
Евлаш добавил, что россияне целятся на энергетическую инфраструктуру Украины, продолжают ее уничтожать и пытаются бить по различным объектам.
"Мы должны быть готовы к тому, что противник может продолжать такие свои удары. Видели несколько уменьшение в последнее время "Шахедов". Однако этой ночью враг использовал более двух десятков своих ударных БПЛА. Поэтому в этом плане мы должны быть готовы к отражению всех возможных вариантов воздушного нападения", - отметил он.
Массированная атака на Украину
В ночь с 7 на 8 мая российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Под прицелом оказались объекты в Полтавской, Кропивницкой, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Зафиксированы удары по трем украинским теплоэлектростанциям, что привело к повреждению их оборудования.
Подробнее о ночных обстрелах - читайте в материале РБК-Украина.
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