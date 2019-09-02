ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Роналду відмовився носити значок кращого гравця чемпіонату Італії

Новини » Спорт    02.09.2019 - 12:35
Роналду відмовився носити значок кращого гравця чемпіонату Італії
Фото: Кріштіану Роналду у матчі проти "Наполі" (juventus.com)

Португалець не хоче виділяти себе серед гравців "Ювентуса"

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відмовився носити на футболці значок кращого гравця Серії А минулого сезону. Про це повідомляє GiveMeSport.

За підсумками сезону 2018/19 в чемпіонат Італії були вручені спеціальні значки футболістам, які були визнані кращими в кожному амплуа. Кращим воротарем був Самір Ханданович, кращим захисником - Каліду Кулібалі, кращим півзахисником - Сергій Милинкович-Савич, кращим нападником - Фабіо Квальярелла, кращим молодим гравцем - Ніколо Дзаньоло.

Гравці самі вибирають, носити дані нашивки чи ні. Однак португалець виявився єдиним з усіх, хто відмовився носити значок, щоб не ставити себе вище партнерів по "Ювентусу".

Туринський клуб у двох турах чемпіонату Італії набрав шість очок, здобувши дві перемоги на старті сезону. На рахунку Роналду один гол - третій м'яч, забитий на 62 хвилині у ворота "Наполі" (4:3) в рамках 2 туру Серії А.

Нагадаємо, Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону.

Португалець є п'ятикратним переможцем турніру - чотири рази з мадридським "Реалом" і раз з англійським "Манчестер Юнайтед".

УЄФА назвав найкращого гравця Ліги Європи минулого сезону Захисник "Ліверпуля" визнаний УЄФА найкращим гравцем минулого сезону
Новини України Роналдучемпионат ИталииФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся