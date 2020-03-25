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Роналду отримав пропозиції про перехід від двох клубів

Новини » Спорт     25.03.2020 - 13:43
Роналду отримав пропозиції про перехід від двох клубів
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Португалець може покинути "Ювентус" влітку

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду може покинути туринський клуб після закінчення сезону. Про це повідомляє портал Diario Gol.

У послугах португальця зацікавлені "Парі Сен-Жермен" і "Манчестер Юнайтед", причому обидва клуби вже зробили йому конкретні пропозиції.

У французькому клубі бачать п'ятикратного володаря "Золотого м'яча" у зв'язці з Кіліаном Мбаппе. Можливе повернення Роналду в "Манчестер Юнайтед", за який він виступав з 2003 по 2009 рік під керівництвом Алекса Фергюсона, залежить від того, чи будуть "манкуніанці" виступати в Лізі чемпіонів.

У нинішньому сезоні на рахунку Роналду 32 матчі у всіх турнірах за "Ювентус", в яких забив 25 голів і зробив три результативні передачі.

Кріштіану перейшов в туринський клуб з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Контракт розрахований до 30 червня 2022 року. Трансферна вартість Роналду на сьогодні оцінюється в 75 млн євро.

Нагадаємо, "Ювентус" почав працювати над поверненням півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

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