Роналду став найкращим бомбардиром турнірів УЄФА в 2019 році

Фото: Кріштіану Роналду (facebook.com/PORTUGAL)

Слідом за ним до фінішу прийшли Гаррі Кейн і Вівіанн Мідема

Португальський форвард Кріштіану Роналду вчетверте за сім років завершив календарний рік як найкращий бомбардир турнірів під егідою УЄФА. Про це повідомляється на сайті організації.

Роналду вже забивав більше за всіх в турнірах УЄФА серед клубів і збірних у 2013, 2014 та 2017 років роках. Минулого року його випередив Дайшон Редан з "Челсі" і юнацької збірної Нідерландів.

У 2019 Роналду забив сім голів за "Ювентус" в Лізі чемпіонів УЄФА і ще 14 за збірну Португалії у фінальній стадії Ліги націй УЄФА та Європейської кваліфікації. З результатом у 21 м'яч він на два голи обігнав нападника "Тоттенхема" і національної команди Англії Гаррі Кейна. Ще на гол менше у футболістки збірної Нідерландів і "Арсеналу" Вівіанн Мідені.

Нагадаємо, Роналду досяг позначки в 700 голів за кар'єру. Форвард відзначився ювілейним голом у матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року з командою України (1:2). Завдяки перемозі над Португалією підопічні Андрія Шевченка достроково вийшли на Євро-2020.