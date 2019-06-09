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Збірна Португалія стала першою переможницею Ліги націй

Новини » Спорт    09.06.2019 - 23:45
Збірна Португалія стала першою переможницею Ліги націй

Команда перемогла Нідерланди завдяки голу Гонсалу Гедеша

Збірна Португалії перемогла команду Нідерландів і виграла Лігу націй. Зустріч проходила в Порту на стадіоні "Драгау" і завершилася з сетом 1:0.

Єдиний гол в матчі забив Гонсалу Гуедеш на 60 хвилині гри після передачі Бернарду Сілви. Обидві збірні багато атакували, але нікому не вдалося відзначитися.

Таким чином, Португалія стала першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році з метою замінити товариські матчі.

Третє місце на турнірі посіла Англія, яка перемогла по пенальті Швейцарію.

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