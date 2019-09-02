ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ФІФА назвала трійку претендентів на звання гравця року

Новини » Спорт    02.09.2019 - 17:48
ФІФА назвала трійку претендентів на звання гравця року
Фото: ван Дейк, Мессі і Роналду (twitter.com/FIFAcom)

Ці ж гравці були номіновані УЄФА на приз кращому гравцеві сезону 2018/19

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала трійку претендентів на приз The Best найкращому футболістові року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

У список номінантів традиційно увійшли форвард "Барселони" Ліонель Мессі і нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду. До них приєднався захисник "Ліверпуля" Вірджіл ван Дейк.

Ці ж гравці були номіновані на приз кращому гравцеві сезону 2018/19 за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Нагорода дісталася голландському гравцеві.

У минулому році кращим гравцем року за версією ФІФА став півзахисник мадридського "Реала" і збірної Хорватії Лука Модріч.

Офіційне оголошення переможця 2019 року відбудеться 23 вересня в оперному театрі La Scala в Мілані (Італія).

Раніше повідомлялося, що Роналду відмовився носити значок кращого гравця Серії А.

Гравець року ФІФА - щорічна футбольна нагорода, яка вручається з 1991 року. З 2010 по 2015 рік найкращому футболістові року вручалася нагорода "Золотий м'яч ФІФА", створена в результаті об'єднання нагород "Гравець року ФІФА" і "Золотий м'яч" (France Football). У 2016 році ФІФА і французьке видання припинили співпрацю, і нагороди за 2016 рік знову почали вручатися окремо.

УЄФА назвав найкращого гравця Ліги Європи минулого сезону ФІФА оголосила імена претендентів на нагороду за кращий гол року
Новини України ЛиверпульФІФАРоналдуМессиФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся