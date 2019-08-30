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Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону

Новини » Спорт    30.08.2019 - 13:23
Роналду сподівається виграти з "Ювентусом" Лігу чемпіонів цього сезону
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Однак, з його слів, зробити це буде важко

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду висловив надію, що його команда виграє Лігу чемпіонів в цьому сезоні. Слова форварда передає офіційний сайт УЄФА.

Португалець є п'ятикратним переможцем турніру - чотири рази з мадридським "Реалом" і раз з англійським "Манчестер Юнайтед".

Напередодні "Ювентус" за підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів отримав у суперники мадридський "Атлетіко", німецький "Байєр" і московський "Локомотив".

"Не завжди перемагає фаворит. Подивіться на "Барселону", яка пропустила чотири голи на "Енфілді". Всі думали, що ми виграємо у "Аякса", але цього не сталося. Те ж відбулося і з "Реалом". Перемогти в цьому турнірі дуже важко, але буду до цього прагнути. Будемо сподіватися, це стане нашим роком", - сказав Роналду.

У попередньому розіграші Ліги чемпіонів "Ювентус" з Роналду вибув на стадії 1/4 фіналу, поступившись за сумою двох зустрічей амстердамському "Аяксу". Переможцем турніру став "Ліверпуль".

Нагадаємо, Роналду не виключив можливого завершення кар'єри у 2020 році, коли йому виповниться 35 років. Чинний контракт португальця з "Ювентусом" розрахований до 2022 року.

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