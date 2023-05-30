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Первая ракетка Украины провалила стартовый раунд French Open-2023

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Париж, Вторник 30 мая 2023 13:52
Первая ракетка Украины провалила стартовый раунд French Open-2023 Фото: Ангелина Калинина покинула турнир "Большого шлема" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным поражением от Диан Парри завершила выступления на Открытом чемпионате Франции украинская теннисистка Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Калинина – Парри – 0:2 (2:6, 3:6)

Уроженка Новой Каховки упустила мощный дебют хозяйки кортов. Парри с двумя брейками быстро сделала заявку на успех (4:0). Калинина пыталась навязать француженке борьбу, но сумела набрать всего два пункта до конца сета.

Парри же было достаточно сосредоточиться на собственных подачах, чтобы сломить сопротивление украинки всего за 31 минуту. Несколько ровнее получилась вторая партия. Да и в ней Калинина выиграла всего три гейма.

Ключевой стала неудача в первом розыгрыше. Украинская теннисистка снова отдала собственную подачу и оказалась в роли догоняющей. Перехватить инициативу Калинина могла в восьмом гейме при счете 3:4. Однако с двух попыток не реализовала брейк-пойнт. В следующем же Парри провела мастер-класс по реализации таких возможностей и завершила матч.

В следующем круге французская теннисистка встретится с россиянкой Андреевой. 26-летняя украинка в свою очередь продолжит выступления на "Ролан Гарросе" только в парном разряде. На 31 мая запланирован ее матч в паре с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Ранее Костюк прокомментировала освистывание фанатами за отказ пожать руку Соболенко. Известна симпатиями к Лукашенко белорусская теннисистка разыграла удивление из-за поступка украинки. Французские же зрители устроили Костюк обструкцию.

К слову, накануне Свитолина с победы над Тревизан стартовала на "Ролан Гарросе-2023".

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