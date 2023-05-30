Первая ракетка Украины провалила стартовый раунд French Open-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Калинина – Парри – 0:2 (2:6, 3:6)

Уроженка Новой Каховки упустила мощный дебют хозяйки кортов. Парри с двумя брейками быстро сделала заявку на успех (4:0). Калинина пыталась навязать француженке борьбу, но сумела набрать всего два пункта до конца сета.

Парри же было достаточно сосредоточиться на собственных подачах, чтобы сломить сопротивление украинки всего за 31 минуту. Несколько ровнее получилась вторая партия. Да и в ней Калинина выиграла всего три гейма.

Ключевой стала неудача в первом розыгрыше. Украинская теннисистка снова отдала собственную подачу и оказалась в роли догоняющей. Перехватить инициативу Калинина могла в восьмом гейме при счете 3:4. Однако с двух попыток не реализовала брейк-пойнт. В следующем же Парри провела мастер-класс по реализации таких возможностей и завершила матч.

В следующем круге французская теннисистка встретится с россиянкой Андреевой. 26-летняя украинка в свою очередь продолжит выступления на "Ролан Гарросе" только в парном разряде. На 31 мая запланирован ее матч в паре с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

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