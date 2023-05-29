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Свитолина легкой победой стартовала на "Ролан Гарросе-2023"

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Париж, Понедельник 29 мая 2023 18:02
Свитолина легкой победой стартовала на "Ролан Гарросе-2023" Фото: Элина Свитолина не заметила сопротивление Мартины Тревизан (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сверхуверенной победой для украинки Элины Свитолиной начался розыгрыш Открытого чемпионата Франции по теннису этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Свитолина – Тревизан – 2:0 (6:2, 6:2)

Экс-первая ракетка Украины в двух сетах одолела Мартину Тревизан. Итальянка в дебюте пыталась не отставать от Свbтолиной. По крайней мере, до середины стартовой партии оппонентки умело набирали очки на собственных подачах.

Слом наступил в шестом гейме. Украинская теннисистка с первой попытки реализовала брейк-пойнт, а затем в затяжном розыгрыше не позволила сопернице оформить обратный. Раздосадованная Тревизан тут же во второй раз отдала собственную подачу и проиграла сет за 36 минут.

Еще легче сложилась для Свитолиной вторая партия. За каких-то 15 минут украинка уже уверенно вела 3:0. Итальянская теннисистка попыталась огрызнуться, но ее энтузиазма хватило всего на два гейма в середине сета. Больше разгуляться Тревизан бывшая третья ракетка мира не дала.

Свитолина на классе дожала оппонентку и первой из украинок вышла во второй круг соревнований. Там ее соперницей будет австралийка Сторм Хантер. Она победила в квалификации, а в первом раунде неожиданно выбила испанку Паррисас-Диас (4:6, 6:2, 6:4).

К слову, ранее Костюк прокомментировала освистование фанатами за отказ пожать руку Соболенко.

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