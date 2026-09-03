Роль Турции может стать ключевой в прекращении атак Украины и РФ в Черном море, - Джелял

У Украины есть предложения по "мораторию" на атаки в Черном море и возобновление транспортировки зерна. Однако по принуждению России пойти на прекращение огня ключевую роль может сыграть Турция.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

По его словам, в связи с постоянными атаками россиян на гражданские суда, включая перевозящие украинское зерно, возникает серьезная обеспокоенность как у судовладельцев и страховых компаний, так и у государств региона.

Посол подчеркнул, что Киев в свою очередь имеет конкретные предложения по прекращению атак в Черном море и транспортировке зерна. В частности, эти предложения озвучил президент Владимир Зеленский, и сейчас Украина ждет ответа.

Однако Джелял отметил, что даже если и будет достигнуто какое-то понимание, есть вопрос относительно того, удастся ли заставить российскую сторону к условному "мораторию" на атаки. И в этом вопросе свою роль может сыграть Анкара.

"Здесь роль Турции может стать ключевой. Мы видим на примере ситуации в Ормузском проливе, насколько это сложно. К сожалению, обеспечить полную безопасность судоходства в таких условиях крайне сложно", - добавил посол Украины в Анкаре.