ua en ru
Чт, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Роль Турции может стать ключевой в прекращении атак Украины и РФ в Черном море, - Джелял

07:47 03.09.2026 Чт
2 мин
В чем сложность такой договоренности?
aimg Эдуард Ткач
Роль Турции может стать ключевой в прекращении атак Украины и РФ в Черном море, - Джелял Фото: Нариман Джелял (РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

У Украины есть предложения по "мораторию" на атаки в Черном море и возобновление транспортировки зерна. Однако по принуждению России пойти на прекращение огня ключевую роль может сыграть Турция.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Турции Нариман Джелял.

По его словам, в связи с постоянными атаками россиян на гражданские суда, включая перевозящие украинское зерно, возникает серьезная обеспокоенность как у судовладельцев и страховых компаний, так и у государств региона.

Посол подчеркнул, что Киев в свою очередь имеет конкретные предложения по прекращению атак в Черном море и транспортировке зерна. В частности, эти предложения озвучил президент Владимир Зеленский, и сейчас Украина ждет ответа.

Однако Джелял отметил, что даже если и будет достигнуто какое-то понимание, есть вопрос относительно того, удастся ли заставить российскую сторону к условному "мораторию" на атаки. И в этом вопросе свою роль может сыграть Анкара.

"Здесь роль Турции может стать ключевой. Мы видим на примере ситуации в Ормузском проливе, насколько это сложно. К сожалению, обеспечить полную безопасность судоходства в таких условиях крайне сложно", - добавил посол Украины в Анкаре.

Удары в Черном море

Напомним, на днях заместитель главы МИД РФ Александр Грушка заявил, что российская сторона пока не видит предпосылок для возобновления зерновой сделки в Черном море. По его словам, Москва связывает возможный возврат к сделке с позицией Запада по санкциям.

Также мы писали, что по данным The Telegraph, российские удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре резко сократили работу портов Одесы, Черноморска и Южного. В частности, из-за роста рисков судовладельцы отказываются заходить в украинские порты, что уже привело к падению экспорта и может стоить Украине до 1,5% ВВП до конца года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Турция чорное море Война в Украине
Новости
Стало известно, зачем РФ массово запускает в Украину реактивные дроны
Стало известно, зачем РФ массово запускает в Украину реактивные дроны
Аналитика
Турция на стороне Украины, но свои интересы для нее приоритетны: интервью с послом Джелялем
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Турция на стороне Украины, но свои интересы для нее приоритетны: интервью с послом Джелялем