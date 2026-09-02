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В России заявили, что не видят условий для возобновления зерновой сделки

07:08 02.09.2026 Ср
2 мин
Москва привязывает возвращение к соглашению к позиции Запада по санкциям
aimg Екатерина Коваль
В России заявили, что не видят условий для возобновления зерновой сделки Фото: замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко (Getty Images)
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В МИД России заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МИД России Александра Грушка на полях Восточного экономического форума.

По словам Грушка, Москва связывает возможный возврат к соглашению с позицией Запада по санкциям.

Он утверждает, что предварительная договоренность прекратила действовать, поскольку, по мнению российской стороны, не выполнили условия доступа российского сырья и удобрений на мировые рынки и проведения платежей.

Отвечая на вопрос, видит ли российский МИД условия возобновления инициативы, Грушко заявил, что никаких изменений в санкционной политике Запада не наблюдает.

Соглашение действовало при посредничестве ООН и Турции и позволяло экспортировать украинское зерно через порты Черного моря. Россия вышла по инициативе в июле 2023г.

В 2026 году российские атаки на украинские порты уже создают трудности с экспортом зерна . Поэтому аграрии получают меньше средств для закупки семян, удобрений и горючего до посевной 2027 года.

Альтернативные маршруты по железной дороге, автомобильным и дунайским портам не могут полностью заменить черноморские. По оценке гендиректора Kernel Евгения Осипова, без решения экспорта Украина может не засеять около 20% площадей, что будет означать недополучение 12 млн тонн продовольственного зерна.

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