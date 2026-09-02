В России заявили, что не видят условий для возобновления зерновой сделки

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В МИД России заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы МИД России Александра Грушка на полях Восточного экономического форума.

По словам Грушка, Москва связывает возможный возврат к соглашению с позицией Запада по санкциям. Он утверждает, что предварительная договоренность прекратила действовать, поскольку, по мнению российской стороны, не выполнили условия доступа российского сырья и удобрений на мировые рынки и проведения платежей. Отвечая на вопрос, видит ли российский МИД условия возобновления инициативы, Грушко заявил, что никаких изменений в санкционной политике Запада не наблюдает.