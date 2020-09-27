У родичів загиблих у катастрофі АН-26 завтра почнуть брати зразки ДНК

Фото: Олексій Кучер (facebook.com sluganarodu)

У родичів загиблих у катастрофі військового літака АН-26 під Харковом завтра, 28 вересня, почнуть брати зразки ДНК. У Харківську область продовжують прибувати родичі загиблих, з усіма ними налагоджений контакт.

Про це розповів голова ОДА Олексій Кучер під час брифінгу.

"Встановлено контакти з 20-ма родинами. З 16-ма сім'ями проведені зустрічі. Ще 4 - на телефонному контакті. Організовано розміщення, харчування, транспорт і супровід для всіх, а також медична та психологічна допомога", - зазначив чиновник.

Кучер підкреслив, що зараз вже визначені особи, ДНК яких використають для експертизи по встановленню осіб загиблих.

"Виходячи з мого спілкування з органами попереднього розслідування - вже завтра почнеться відбір зразків. Експертиза по всім 25 особам буде проводитися у Харкові. На це буде потрібно 2-3 тижні", - заявив голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше глава урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський заявив, що ідентифікація тіл загиблих у катастрофі військового літака АН-26 у Харківській області займе до трьох тижнів. Тіла загиблих вкрай понівечені.

Як писало РБК-Україна, 26 вересня заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що для впізнання загиблих в аварії військового літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області проведуть експертизу ДНК. Він анонсував забір ДНК ще в суботу.

Так, рятувальники сьогодні закінчили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом.