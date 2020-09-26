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Для упізнання загиблих у катастрофі АН-26 проведуть експертизу ДНК

Харківська область, Субота 26 вересня 2020 11:43
Для упізнання загиблих у катастрофі АН-26 проведуть експертизу ДНК
Фото: катастрофа літака (dsns.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що для впізнання загиблих в аварії військового літака Ан-26 під Чугуєвом Харківської області проведуть експертизу ДНК. Забір зразків будуть робити сьогодні.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Зараз університет ім. Кожедуба організовує роботу з рідними. Всіх обдзвонили і сьогодні будемо робити забір зразків ДНК, тому що ряд тіл потрібно буде впізнавати шляхом порівняння ДНК з рідними", - зазначив заступник міністра.

Геращенко додав, що рятувальники продовжують шукати ще двох осіб, і вони, ймовірно, знаходяться під уламками.

"Швидше за все, вони знаходяться під уламками, Уламки зараз розбирають експерти. Кожен крок документується на фото і на відео, тому що все це необхідно для відновлення кожної секунди катастрофи", - додав заступник голови МВС.

Нагадаємо, що вцілілий у результаті аварії військового літака Ан-26 у Харківській області курсант зараз з травмами середнього ступеня знаходиться у лікарні; його перевели з реанімації у соматичне відділення.

Як писало РБК-Україна, сьогодні вранці рятувальники знайшли тіло ще однієї людина, яка загинула під час аварії; число жертв зросло до 23 осіб.

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Новини України Надзвичайні події Харківзагиблікатастрофа
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