Місцезнаходження Бекірова невідомо, - родичі

Рідні кримськотатарського активіста Едему Бекірова, який 6 вересня повинен був з'явиться на судовому засіданні, не знають де він знаходиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Новий візит".

Відзначається, що про це на сесії Генічеської райради повідомила дружина активіста Гульнара Бекірова.

"Десять днів минуло з моменту прийняття судом в Криму рішення про зміну запобіжного заходу Едему Бекірова з утримання в СІЗО на зобов'язання про явку в суд. Ні адвокати, ні мама, ні дочка Едему Бекірова його не бачили. Його місцезнаходження їм не відомо", - йдеться в повідомленні.

За словами Гульнари Бекірової, 27 серпня суду Сімферополя його вивезли співробітники ФСБ. Вона припустила, що Бекірова таємно відправили на лікування, щоб після утримання в СІЗО привести в стан, коли можна буде показати родичам та громадськості.

Як відомо, 12 грудня 2018 на в'їзді в Крим ФСБ затримала Едему Бекірова. Він їхав на півострів провідати свою 78-річну матір. 57-річного Бекірова звинуватили у "зберіганні і передачі вибухових речовин та патронів".

Нагадаємо, 6 вересня підконтрольний Росії Центральний районний суд міста Сімферополя зобов'язав доставити Бекірова після того, як він не з'явився на засіданні. 27 серпня його випустили з СІЗО під зобов'язання про явку в суд.



