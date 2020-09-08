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Кулеба відреагував на в'їзд білоруських опозиціонерів в Україну

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 13:07
Кулеба відреагував на в'їзд білоруських опозиціонерів в Україну
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував в'їзд білоруських опозиціонерів в країну. Україна буде протидіяти спробам зіпсувати відносини між білоруським та українським народами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що попри обмеження щодо в’їзду іноземців, український кордон відкритий для білорусів, які хочуть перетнути його на законних підставах.

"Водночас ми будемо жорстко протидіяти будь-яким спробам спецслужб Білорусі чи Росії використати цю нашу відкритість для того, щоб зіпсувати відносини між білоруським та українським народами", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Потім стало відомо, що Колеснікову затримали.

Також білоруські прикордонники заявляли про затримання двох інших опозиціонерів, але вже на території України. Українська сторона, в свою чергу, це спростувала.

Зазначимо, у МВС України заявили, що білоруських опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова насильно вивезли в Україну.

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Новини України Політика БілорусьоппозицияДмитро Кулеба
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