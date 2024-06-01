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Какие есть типы выплат для военных и от чего зависит сумма: объяснение

Украина, Суббота 01 июня 2024 23:28
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Какие есть типы выплат для военных и от чего зависит сумма: объяснение Фото: в Минобороны объяснили, от чего зависит зарплата в ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине официально установлены три типа выплат для военных - основные, дополнительные и единоразовые. Их размер зависит от должности, воинского звания и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Департамента социального обеспечения Минобороны Украины.

Типы денежного обеспечения военнослужащего:

  • ежемесячные основные (должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет),
  • ежемесячные дополнительные (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты и премии),
  • единоразовые дополнительные выплаты (вознаграждения и пособия).

Размер денежного обеспечения украинских военнослужащих зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы.

Кабмин обновил выплаты ВСУ

Напомним, в апреле 2024 года правительство обновило систему выплат украинским защитникам. Главными факторами являются должность, звание, условия службы и т.п.

Так, военный, находящийся непосредственно на поле боя, должен получать около 20 тысяч гривен основного денежного обеспечения и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.

Кроме того, недавно правительство установило, что за каждые 30 дней на линии боевого столкновения бойцам будет доплачиваться 70 тысяч гривен.

Также есть дополнительные вознаграждения и доплаты за уничтоженную военную технику противника.

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