Rockstar ограничила GTA 6 на PS5: Xbox получил важное преимущество

Rockstar подтвердила региональную блокировку кодов GTA 6 для PlayStation 5. В то же время владельцы Xbox Series XS смогут активировать цифровые копии без таких ограничений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Rockstar Games.
Грандиозный релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года. Ранее разработчики уже подтвердили отказ от физических дисков: вместо них в коробках будут продавать специальные загрузочные коды.
Однако для владельцев PlayStation 5 эти коды будут иметь строгую привязку к региону. Чтобы успешно активировать игру, страна покупки кода должна точно совпадать с регионом аккаунта PlayStation Network.
К слову, пользователи Xbox Series XS смогут активировать коды из любых стран без каких-либо помех.
Компания разделила розничные коды для PS5 на несколько основных рынков:
Северная Америка: США и Канада.
Европа: Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швейцария, Украина и другие поддерживаемые страны региона.
Только Япония. Из-за местного законодательства срок действия японских кодов истекает через 170 дней после релиза.
Азия: Гонконг, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Тайвань и другие рынки.
Латинская Америка: Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Перу и другие страны региона.
Океания: Австралия и Новая Зеландия.
Отсутствие регионального блока на Xbox Series XS позволит владельцам этой консоли покупать коды в иностранных магазинах и пользоваться региональными скидками.
Для пользователей PlayStation 5 это решение создаст существенные трудности.
Многие игроки имеют аккаунты, зарегистрированные в других странах или покупающие розничные версии игр через импорт. Поскольку Sony официально не позволяет изменять регион существующего профиля PSN, ошибка при покупке кода приведет к невозможности активировать игру.
Создание дополнительных аккаунтов для других регионов остается единственным, но не всегда удобным выходом из складывающейся ситуации.