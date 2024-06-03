RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Работодатели называют мобилизацию одной из основных причин нехватки кадров, - опрос

Фото: мобилизация является одной из причин нехватки кадров в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские работодатели считают, что мобилизация является одной из главных причин нехватки квалифицированных работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, который обнародовало Министерство экономики Украины.

Представители украинского бизнеса называют нехватку кадров одной из главных проблем - так считают 58% опрошенных. Другие проблемы, которые назвали респонденты: нужда во внешнем финансировании (42%), риски, связанные с безопасностью (40%), конкуренция (25%), цепочки поставок (24%). 

67% опрошенных называют мобилизацию ключевой причиной нехватки кадров, а 54% - миграцию. При этом большинство работодателей считают, что до начала полномасштабного вторжения такой проблемы с квалифицированными сотрудниками в Украине не было. 

43% опрошенных заявили о трудностях с заполнением вакантных мест в этом году. 

При этом 36% респондентов называют лучшим способом борьбы с нехваткой кадров сотрудничество с агентами трудоустройства, еще 31% - повышение зарплаты, 22% - обучение сотрудников. 

Мобилизация в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россиян в Украине объявлена мобилизация. Военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет могут призвать на военную службу.

На этом фоне у ряда предприятий возникают проблемы с кадрами. В частности, в метро Киева увеличивают интервал движения поездов из-за нехватки сотрудников. Одна из причин - мобилизация.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство экономикиМобилизация в Украине