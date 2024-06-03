Роботодавці називають мобілізацію однією з основних причин нестачі кадрів, - опитування

Українські роботодавці вважають, що мобілізація є однією з головних причин нестачі кваліфікованих працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, яке оприлюднило Міністерство економіки України.
Представники українського бізнесу називають нестачу кадрів однією з головних проблем - так вважають 58% опитаних. Інші проблеми, які назвали респонденти: потреба у зовнішньому фінансуванні (42%), ризики, пов'язані з безпекою (40%), конкуренція (25%), ланцюжки поставок (24%).
67% опитаних називають мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів, а 54% - міграцію. При цьому більшість роботодавців вважають, що до початку повномасштабного вторгнення такої проблеми із кваліфікованими працівниками в Україні не було.
43% опитаних заявили про труднощі із заповненням вакантних місць цього року.
При цьому 36% респондентів називають найкращим способом боротьби з нестачею кадрів співпрацю з агентами працевлаштування, ще 31% - підвищення зарплати, 22% - навчання працівників.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні оголошено мобілізацію. Військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років можуть призвати на військову службу.
На цьому тлі низка підприємств має проблеми з кадрами. Зокрема, у метро Києва збільшують інтервал руху поїздів через брак співробітників. Одна з причин - мобілізація.
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