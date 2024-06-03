Роботодавці називають мобілізацію однією з основних причин нестачі кадрів, - опитування

Представники українського бізнесу називають нестачу кадрів однією з головних проблем - так вважають 58% опитаних. Інші проблеми, які назвали респонденти: потреба у зовнішньому фінансуванні (42%), ризики, пов'язані з безпекою (40%), конкуренція (25%), ланцюжки поставок (24%).

67% опитаних називають мобілізацію ключовою причиною нестачі кадрів, а 54% - міграцію. При цьому більшість роботодавців вважають, що до початку повномасштабного вторгнення такої проблеми із кваліфікованими працівниками в Україні не було.

43% опитаних заявили про труднощі із заповненням вакантних місць цього року.

При цьому 36% респондентів називають найкращим способом боротьби з нестачею кадрів співпрацю з агентами працевлаштування, ще 31% - підвищення зарплати, 22% - навчання працівників.