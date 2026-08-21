Работы не заменят броню: военные заявили о критическом дефиците медмашин

НРК и бронемашины должны дополнять друг друга

Военные объясняют, что НРК и бронированные автомобили не должны конкурировать между собой, а работать как части единой системы.

На наиболее опасном участке робот может забрать раненого и вывезти его из переднего края, после чего раненого должен быстро забрать бронированная медицинская машина.

Такой подход одновременно уменьшает риск экипажа и позволяет значительно раньше начать оказывать полноценную медицинскую помощь.

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"Пожалуйста, поймите, что современный НРК обычно не подходит для эвакуации раненых! Это - средство для эвакуации тел погибших, не более. Это решение, применяемое от отчаяния, от отсутствия нормальных средств. В связи с тем, что нет ничего другого. Что в этом вопросе у нас полный функциональный провал", - отмечает военный и соучредитель "Центра поддержки аэроразведки" Игорь Луценко.

Почему бронированные машины необходимы для медевакуации

Командиры Первого отдельного медицинского батальона подчеркивают, что длительное ожидание эвакуации может существенно ухудшать состояние бойца.

В отличие от большинства наземных роботов бронированная медицинская машина позволяет начинать интенсивную терапию еще во время движения.

По словам военных медиков, бронемашины оборудованы аппаратами ИВЛ, системами мониторинга раненого состояния, внешними дефибрилляторами и кардиопомпами. Были случаи, когда непосредственно в машине медикам приходилось начинать переливание крови и проводить сердечно-легочную реанимацию.

Броня также позволяет эвакуационной группе пойти на больший риск, если состояние раненого резко ухудшается.

"Если раненый не выходит на связь и теряет сознание в капсуле НРК, значит, бронемашина должна подъехать ему навстречу и скорее оказать помощь", - объяснили командиры Первого отдельного медицинского батальона.

Дефицит медицинских бронемашин достигает 80%

Наиболее показательна оценка начальника медицинской службы 2-го корпуса НГУ "Хартия" Богдана Корильчука. По его словам, дефицит медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации сейчас составляет 80%.

"Нам нужно достаточно медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации, а их сейчас дефицит 80%", – заявил Корильчук.

Руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады ВСУ Александр Ябченко также обращает внимание, что даже скорые НРК не являются универсальным решением. На реальном поле сражения их скорость ограничивают состояние дорог, рельеф и качество связи.

По информации СМИ, с начала года с одной из стран-партнеров велись переговоры по финансированию производства большого количества украинских медицинских бронеавтомобилей.

Журналисты обратились к ответственному заместителю министра обороны с запросом о текущем статусе этого проекта, однако ответа не получили.