ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

НРК становятся жертвами дронов, нужна броня: военная рассказала о проблемах эвакуации

11:27 20.08.2026 Чт
2 мин
По мнению Татьяны Черновол, для эвакуации нужны быстрые легкобронированные авто
aimg Сергей Новиков
НРК становятся жертвами дронов, нужна броня: военная рассказала о проблемах эвакуации НРК должны дополнять, а не заменять бронемобили (фото: mod.gov.ua)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Наземные роботизированные комплексы (НРК) не могут полностью заменить быстрый бронированный транспорт для эвакуации раненых, а система эвакуации на фронте часто работает в режиме форс-мажора.

Об этом пишет РБК-Украина, со ссылкой на заявление в Facebook военнослужащей Татьяны Черновол.

В частности, она обратила внимание на проблему использования НРК для эвакуации после появления в сети видео бойца, который самостоятельно вывозил раненых побратимов на пикапе.

По словам Черновол, наземные роботизированные комплексы слишком медленны для таких задач, из-за чего эвакуация может завершаться трагически.

"НРК очень медленные и поэтому миссии эвакуации бойцов часто трагичны. НРК с ранеными становятся жертвами дронов", - отметила она.

По мнению Татьяны Черновол, основным транспортом для эвакуации раненых должен быть небольшой, быстрый и легкобронированный автомобиль с противоминной защитой.

В то же время она подчеркнула, что НРК могут являться частью такой системы, но не должны полностью заменять бронированный транспорт.

Читайте также: Спасают от FPV и пулеметов: чем уникальны бронемашины "Варта" и "Новатор"

Также военная подчеркнула, что проблема не только в скорости наземных роботизированных комплексов, которые используются для вывоза раненых. По ее убеждению, эвакуация во многих случаях до сих пор остается задачей, к которой подразделения вынуждены готовиться самостоятельно.

"Эвакуация в армейской системе на 5 год войны это форс-мажор, к которому никто не готов", - написала Черновол.

Военная считает, что в составе бригад должны работать штатные эвакуационные подразделения, которые будут иметь собственный транспорт и необходимых специалистов - водителей, медиков, операторов РЭБ, саперов и других специалистов.

Напомним, ранее военная корреспондентка подвергла критике подход, по которому НРК считают достаточным средством для эвакуации, а также отказ от закупки полноценной бронетехники из-за ее стоимости.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВПК Война России против Украины
Новости
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Аналитика
Кто отравил Ющенко и как Украина потеряла шанс на Томос в 2008 году: интервью Виктора Балоги
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Кто отравил Ющенко и как Украина потеряла шанс на Томос в 2008 году: интервью Виктора Балоги