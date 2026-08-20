НРК становятся жертвами дронов, нужна броня: военная рассказала о проблемах эвакуации

Наземные роботизированные комплексы (НРК) не могут полностью заменить быстрый бронированный транспорт для эвакуации раненых, а система эвакуации на фронте часто работает в режиме форс-мажора.

Об этом пишет РБК-Украина , со ссылкой на заявление в Facebook военнослужащей Татьяны Черновол.

В частности, она обратила внимание на проблему использования НРК для эвакуации после появления в сети видео бойца, который самостоятельно вывозил раненых побратимов на пикапе.

По словам Черновол, наземные роботизированные комплексы слишком медленны для таких задач, из-за чего эвакуация может завершаться трагически.

"НРК очень медленные и поэтому миссии эвакуации бойцов часто трагичны. НРК с ранеными становятся жертвами дронов", - отметила она.

По мнению Татьяны Черновол, основным транспортом для эвакуации раненых должен быть небольшой, быстрый и легкобронированный автомобиль с противоминной защитой.

В то же время она подчеркнула, что НРК могут являться частью такой системы, но не должны полностью заменять бронированный транспорт.

Также военная подчеркнула, что проблема не только в скорости наземных роботизированных комплексов, которые используются для вывоза раненых. По ее убеждению, эвакуация во многих случаях до сих пор остается задачей, к которой подразделения вынуждены готовиться самостоятельно.

"Эвакуация в армейской системе на 5 год войны это форс-мажор, к которому никто не готов", - написала Черновол.

Военная считает, что в составе бригад должны работать штатные эвакуационные подразделения, которые будут иметь собственный транспорт и необходимых специалистов - водителей, медиков, операторов РЭБ, саперов и других специалистов.