Децифит медицинских бронемашин на фронте достиг 80%: чем это чревато
Украинские подразделения испытывают острый дефицит бронированных машин для медицинской эвакуации, в то время как в 2026 году государство сделало значительную ставку на закупку наземных роботизированных комплексов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в материале "Украинская правда. Оборонка", которая опросил военных, медиков и представителей оборонного сектора.
Медицинская эвакуация: ситуация критическая
По данным издания, в 2026 году государство, хотя и с опозданием, законтрактовало десятки тысяч наземных роботизированных комплексов. В то же время, в течение года почти не заключались новые контракты на бронеавтомобили.
Особенно критична эта ситуация для медицинской эвакуации. Военные объясняют, что НРК и бронированные автомобили не должны конкурировать между собой, а работать как части единой системы.
На наиболее опасном участке робот может забрать раненого и вывезти его из переднего края, после чего раненый должна быстро забрать бронированная медицинская машина. Такой подход одновременно уменьшает риск для экипажа и позволяет значительно раньше начать оказывать полноценную медицинскую помощь.
Длительное ожидание эвакуации стоит жизнь
Командиры Первого отдельного медицинского батальона, непосредственно эвакуирующие раненых с помощью НРК, отмечают, что длительное ожидание эвакуации может существенно ухудшать состояние бойца.
"Из-за очень отсроченной эвакуации у раненых появляется много побочных состояний. Например, углубление гипотермии, геморрагический шок из-за ослабления турникета", - рассказали командиры батальона.
Почему НРК не могут заменить бронированные медицинские машины
В отличие от большинства наземных роботов, бронированная медицинская машина позволяет начинать интенсивную терапию еще во время движения.
По словам военных медиков, бронемашины оборудованы аппаратами ИВЛ, системами мониторинга состояния раненого, внешними дефибрилляторами и кардиопомпами. Были случаи, когда непосредственно в машине медикам приходилось начинать переливание крови и проводить сердечно-легочную реанимацию.
Броня также позволяет эвакуационной группе пойти на больший риск, если состояние раненого резко ухудшается.
"Если раненый не выходит на связь и теряет сознание в капсуле НРК, значит, бронемашина должна подъехать ему навстречу и скорее оказать помощь", - объяснили командиры Первого отдельного медицинского батальона.
Значительный дефицит бронированной техники
В то же время опрошенные "УП" военные из разных участков фронта сообщают о значительном дефиците бронированной техники. Из-за нехватки подразделения вынуждены беречь имеющиеся машины и не всегда могут направлять их ближе к переднему краю.
Наиболее показательна оценка начальника медицинской службы 2-го корпуса НГУ "Хартия" Богдана Корильчука. По его словам, дефицит медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации сейчас составляет 80%.
"Нам нужно достаточно медицинских бронемашин для второго этапа эвакуации, а их сейчас дефицит 80%", - заявил Корильчук.
Военнослужащий и соучредитель "Центра поддержки аэроразведки" Игорь Луценко отметил, что современные НРК во многих случаях не отвечают требованиям к эвакуации живых раненых из-за низкой скорости и уязвимости.
Даже быстрые НРК не являются универсальным решением
Руководитель службы роботизированных систем батальона "Волки Да Винчи" 59-й бригады ВСУ Александр Ябченко также обращает внимание, что даже быстрые НРК не являются универсальным решением. На реальном поле сражения их скорость ограничивают состояние дорог, рельеф и качество связи.
По информации "УП", с начала года с одной из стран-партнеров велись переговоры по финансированию производства большого количества украинских медицинских бронеавтомобилей. Издание обратилось к ответственному заместителю министра обороны с запросом по поводу текущего статуса этого проекта, однако ответа не получило.
В условиях расширения зоны поражения российских FPV-дронов скорость эвакуации и возможность оказать помощь раненому еще до прибытия на стабилизационный пункт оказывают непосредственное влияние на его шансы выжить.
Напомним, ранее военная корреспондентка подвергла критике подход, по которому НРК считают достаточным средством для эвакуации, а также отказ от закупки полноценной бронетехники из-за ее стоимости.