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Частный ОПК стал главной силой в производстве артснарядов в Украине: почему это важно

17:44 19.08.2026 Ср
2 мин
Миллиардные бюджетные вложения и западные подрядчики уступают гибкости украинского бизнеса
aimg Анна Шиканова
Частный ОПК стал главной силой в производстве артснарядов в Украине: почему это важно В Украине создали производство артснарядов с нуля (фото: facebook.com/naudiUA)
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Частный сектор ОПК стал главной силой, обеспечивающей поставку артиллерийских боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) в Facebook.

Бюджет не решает всех проблем

Член Президиума NAUDI и генеральный директор компании-участника NAUDI "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас прокомментировал ситуацию вокруг провала производства 155-мм артиллерийских снарядов, профинансированного американской компанией General Dynamics.

Он также указал на важность технологической готовности производства.

"Огромный бюджет, самый известный оборонный подрядчик и политическая воля еще не гарантируют появления реального серийного производства. Иногда самое сложное в производстве оружия – не найти деньги, а заставить завод стабильно производить продукт" – заявил он.

По его словам, полномасштабная война заставила западные страны в чрезвычайном режиме восстанавливать сокращавшиеся на протяжении десятилетий производственные мощности.

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Скорость имеет свою цену

В то же время, попытки быстро нарастить производство без надлежащей технологической проверки могут создавать дополнительные риски.

"Война в Украине заставила Запад в чрезвычайном режиме восстанавливать производственные мощности, которые десятилетиями сокращались. Политическое требование было понятно: производить больше и делать это немедленно: но скорость без должной технологической проверки имеет свою цену", - отметил Бельбас.

Производство создали с нуля

Он также провел параллели с украинским опытом, отметив, что частным компаниям украинского ОПК удалось фактически с нуля организовать производство артиллерийских боеприпасов, которого до полномасштабного вторжения в Украину практически не существовало.

"Несмотря на многомиллиардные инвестиции Министерства стратегических отраслей промышленности в государственные предприятия, по состоянию на сегодняшний день, главной силой, обеспечивающей поставку артиллерийских боеприпасов, является частный сектор ОПК Украины", - добавил гендиректор "Украинской Бронетехники".

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По его словам, частные компании смогли в условиях постоянных обстрелов, проблем с персоналом, отключений и дефицита электроэнергии организовать производство боеприпасов.

"Производство, которое до этого отсутствовало в Украине и которое по факту сделано с нуля без государственной поддержки и без государственных инвестиций и даже не за сто тысяч миллионов (посмотрите сколько стоят линии по производству боеприпасов). Это надо понимать и это надо ценить!" – подчеркнул Бельбас.

Ранее стало известно, что в Литве появится завод боеприпасов для нужд Украины и НАТО.

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