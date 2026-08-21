Неэффективность системы закупок ставит под угрозу снабжение Силам Обороны 155мм боеприпасов, - СМИ

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в материале " Украинская правда. Оборонка ", которая опросил украинских производителей вооружения, военных и представителей оборонного сектора.

Ситуация с тендером

По данным издания, тендер на дальнобойные снаряды в 2026 году провели только в преддверии лета, в то время как поставить продукцию компании должны до конца года.

Таким образом, производители получили около семи месяцев для контрактирования комплектующих и изготовления одних из наиболее дефицитных боеприпасов на мировом рынке.

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Особенно острой ситуация с пороховыми зарядами для дальнобойных артиллерийских выстрелов. Производственные мощности основных мировых поставщиков загружены заказами на годы вперед.

"По порохам сегодня работает рынок продавца. Это продукт, который нужен, как горячий пирожок, всему миру - за ним стоит огромная очередь. И если вы сейчас хотите быть в начале очереди, то вам нужно было думать об этом в прошлом году. А о поставках на следующий год нужно было думать еще в марте", - рассказал "УП" один из производителей боеприпасов.

Резкое удорожание компонентов

Ситуацию усложняет и резкое удорожание компонентов для дальнобойных выстрелов. По словам другого собеседника издания, касающегося производства артиллерийских боеприпасов, стоимость соответствующего пороха с начала полномасштабной войны выросла в разы.

По его словам, цена дальнобойного пороха сегодня может достигать 300 долларов за килограмм против около 30 долларов до начала Великой войны. У Украины при этом нет собственного производства дальнобойных порохов, что делает производителей зависимыми от мирового рынка.

Системная проблема с контрактами

Еще одной системной проблемой производители называют контракты с конечным сроком исполнения до 31 декабря. Они оставляют предприятиям мало времени на закупку крупных партий компонентов и реагирование на возможные срывы поставок, ракетные удары по производству или другие форс-мажоры.

Сейчас Агентство оборонных закупок готовится провести еще один тендер на артиллерийские боеприпасы. Представители рынка опасаются, что поставки по нему также могут потребовать осуществить до конца 2026 года.

По оценке опрошенных производителей, при таких условиях ни один подрядчик может не успеть выполнить контракт в определенные сроки.

Проблема коротких контрактов не только касается боеприпасов. Сложная оборонная продукция имеет длительный производственный цикл, поэтому предприятия нуждаются в горизонте планирования не менее 12-18 месяцев.

Минобороны ранее сообщало о введении долгосрочного контрактирования, однако, по оценке "УП", на практике этот механизм системно не работает.

В результате производители вынуждены использовать свою прибыль для заблаговременного заказа комплектующих и фактически приступать к производству еще до получения государственного контракта.

Эти средства, отмечают представители отрасли, могли бы направляться на развитие продукции или создание резервных производственных мощностей.