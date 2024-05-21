Работодателей обязали доставлять работников в ТЦК

Кабинет министров определил полномочия и ответственность руководителей предприятий во время мобилизации. В частности, определена обязанность доставлять работников в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.

Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений, организаций после получения распоряжения главы администрации или руководителя ТЦК: издают приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК;

организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;

сообщают в письменном виде в трехдневный срок ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) в пункты сбора ТЦК;

безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.