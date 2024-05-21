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Работодателей обязали доставлять работников в ТЦК

Украина, Вторник 21 мая 2024 13:40
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Работодателей обязали доставлять работников в ТЦК Фото: Работников в ТЦК будут доставлять работодатели (facebook.com.yuliiabartle)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров определил полномочия и ответственность руководителей предприятий во время мобилизации. В частности, определена обязанность доставлять работников в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 16 мая 2024 г. №560.

Согласно постановлению руководители предприятий, учреждений, организаций после получения распоряжения главы администрации или руководителя ТЦК:

  • издают приказ о проведении оповещения резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель издания, перечень лиц, подлежащих оповещению, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК;
  • организуют через ответственных лиц осуществление оповещения в рабочее время работников предприятия (учреждения, организации) путем вручения повесток под их личную подпись;
  • сообщают в письменном виде в трехдневный срок ТЦК о результатах оповещения и исполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;
  • обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) в пункты сбора ТЦК;
  • безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Поэтому обновил нормативную базу по мобилизации. В частности, постановлением №560 определено, как будут проходить ВВК, вручать повестки и другие вопросы.

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