Есть ли угроза от Telegram? Почему украинцам рекомендуют перейти на другие мессенджеры

Национальный координационный центр по кибербезопасности на прошлой неделе советовал ограничить использование мессенджера Telegram для служебной переписки в органах государственной власти, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

РБК-Украина рассказывает о том, какие угрозы может нести Telegram и почему украинцам следует отказаться от этого мессенджера.

Что нужно знать о Telegram

Telegram – российский мессенджер, который позволяет совершать видеозвонки, обмен файлами и вести переписку, в том числе в "секретных чатах". Основателем компании является российский программист и бизнесмен Павел Дуров, программу запустили в 2013 году.

Telegram зарегистрирован как компания на Британских Виргинских островах и как ООО в Дубае. Серверы распределены по всему миру с пятью дата-центрами в разных частях света, а операционный центр по данным компании базируется в Дубае.

Стоит отметить, что немецкие журналисты утверждают, что информация о том, что в Дубае расположен операционный центр Telegram – миф, поскольку по зарегистрированному адресу компании в течение трех лет никто не появлялся. По данным СМИ, часть серверов Telegram находится в Санкт-Петербурге. Соответственно, есть подозрения, что доступ к персональной информации пользователей может иметь ФСБ.

Также у Telegram сомнительные инвестиции – в 2021 году российская компания "ВТБ-капитал" купила облигаций мессенджера более чем на $1 млрд. 60% этой компании находится в собственности РФ и ею два десятка лет руководит соратник Путина Андрей Костин. Также облигации компании купил "Альфа-Капитал", который принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману, находящемуся под санкциями Украины и ЕС.

Почему Telegram советуют запретить для служебной переписки

"Решение Национального координационного центра кибербезопасности Совета нацбезопасности и обороны относительно запрета чиновникам и военным пользоваться мессенджером Telegram на рабочих устройствах принято на основе исчерпывающей информации компетентных органов Украины учитывая угрозы национальной безопасности Украины со стороны РФ. Поэтому оно безусловно должно быть выполнено настолько быстро, насколько это возможно", – объясняет Александр Завитневич, глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в комментарии РБК-Украина.

Он добавляет, что все должны понимать, что информационное пространство является своеобразным полем битвы с врагом, и от каждого из украинцев зависит, насколько мы можем усложнить или даже сделать невозможным россиянам получить хоть немножко успеха на нем.

"Это решение лишь один из важных шагов. Для надежной защиты от вражеских кибератак, получение врагом доступа к важной информации, которую он может использовать для корректировки своих ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры, рекомендую нашим военнослужащим и гражданам, которые сейчас пользуются Telegram, перейти на другие безопасные мессенджеры для общения с близкими", – отмечает Завитневич.

Важно, что решение не касается официальных Telegram-каналов органов государственной власти.

Telegram может сыграть на руку врагу (фото иллюстративное: Freepik)

Чем Telegram опасен для украинцев

В Telegram не происходит сквозного шифрования сообщений по умолчанию. Вся информация сохраняется на сервере в закодированном виде навсегда, даже если пользователь этого мессенджера удалит сообщения (файлы, аудио и видео, которые отправлял) со своего смартфона. Соответственно, есть риск, что посторонние лица смогут получить ключи к персональной закодированной информации.

Стоит отметить, что программа имеет опцию "секретные чаты", однако 99% переписки происходит вне них.

Telegram также критикуют за анонимность владельцев каналов, а еще – за наличие многочисленных "ботоферм", которые быстро распространяют дезинформацию.

Плохая модерация мессенджера приводит к распространению фейковых новостей, которые можно расценивать как психологические и дезинформационные атаки на украинцев, прежде всего со стороны РФ.

В частности, благодаря "ботам" создается иллюзия "позиции подавляющего большинства населения", поскольку они несут одинаковые наративы в комментариях под постами публичных лиц или под новостями. Также такие "боты" используются для "раскрутки" определенных тем или травли конкурентов и тому подобное.

Представители СБУ и Генштаба заявляют, что враг может использовать Telegram для кибератак, распространение фишинга и вредного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

Как много украинцев используют Telegram

Исследование USAID-Internews показало, что в прошлом году 75% украинцев использовали Telegram, 60% – Viber, 45% – Facebook, 37% – Instagram, 32% – Youtube, 18% – TikTok, 11% – WhatsApp, 4% – Twitter.

При этом с 2021 года количество украинских пользователей программы выросло более чем в три раза – с 21% до 72% в 2023 году. В основном люди читают новости в Telegram-каналах

Данные исследования USAID-Internews (скриншот)

Какие мессенджеры являются самыми безопасными

Исследование OSINT-агентства Molfar показало, что программы Threema, Wickr, Signal и Wire являются самыми безопасными для использования. При этом Viber, Whatsapp, Facebook Messenger вообще не шифруют метаданные и не хешируют личную информацию.

Threema и Wickr – лучше всего хранят данные, они не собирают и не посылают контактную информацию при анонимном использовании, а вот в Signal – сбор телефонного номера является обязательным. Однако, это единственный мессенджер, проводящий аудит безопасности ежегодно.

Wire осуществляет сбор данных для Google Analytics, а также имеет незашифрованное хранение локальных данных в desktop-версии.

Украинцам советуют запретить доступ Telegram к базе контактов, фотогалерее, локации, микрофону, камере, локальной сети, а лучше всего – полностью перейти на более безопасные мессенджеры.