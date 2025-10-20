В работе Telegram произошел сбой

В мессенджере Telegram вечером понедельника, 20 октября произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы в работе сервиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Проблемы в работе мессенджера зафиксировали примерно в 21:00 (по киевскому времени). В частности, некоторые пользователи жалуются, что не открываются чаты, а сообщения, видео и изображения не отправляются.

Telegram - это популярный мессенджер, который обеспечивает быстрый и защищенный обмен сообщениями, поддерживает создание каналов, групп, чат-ботов и предоставляет широкий функционал для пользователей и бизнеса. Благодаря облачному хранению данных Telegram позволяет синхронизировать сообщения между всеми устройствами, а акцент на приватность, высокую скорость работы и отсутствие рекламы сделали его одним из самых популярных коммуникационных сервисов в мире.