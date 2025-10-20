ua en ru
У роботі Telegram стався збій

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 21:06
У роботі Telegram стався збій Ілюстративне фото: у роботі Telegram стався збій (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У месенджері Telegram ввечері понеділка, 20 жовтня стався збій. Користувачі поскаржилися на проблеми у роботі сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Проблеми у роботі месенджера зафіксували приблизно о 21:00 (за київським часом).

Зокрема, деякі користувачі скаржаться, що не відкриваються чати, а повідомлення, відео та зображення не надсилаються.
Telegram - це популярний месенджер, який забезпечує швидкий і захищений обмін повідомленнями, підтримує створення каналів, груп, чат-ботів та надає широкий функціонал для користувачів і бізнесу. Завдяки хмарному зберіганню даних Telegram дозволяє синхронізувати повідомлення між усіма пристроями, а акцент на приватність, високу швидкість роботи та відсутність реклами зробили його одним із найпопулярніших комунікаційних сервісів у світі.

Telegram в Україні

Telegram залишається найпопулярнішим месенджером та інтернет-ресурсом в Україні. У країні тривають дискусії щодо можливого обмеження Telegram-каналів через війну, адже анонімність цих платформ викликає серйозне занепокоєння.

Нагадаємо, востаннє масштабний збій у Telegram фіксувався на початку серпня цього року. Зокрема, користувачі з Росії повідомляли про труднощі з отриманням сповіщень, а також про збої в роботі мобільного додатку та вебсайту.
Натомість у таких країнах, як Велика Британія, США та Німеччина, скаржилися переважно на проблеми з підключенням до серверів і входом у месенджер.

Детально про те, чи несе Telegram загрозу і чому українцям рекомендують перейти на інші месенджери - у матеріалі РБК-Україна.

