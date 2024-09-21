"Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье

В ночь на 22 сентября государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в "Приват24". Сервисы будут на паузе до 02:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Приват24".

"В ночь на 22 сентября с 01:00 до 02:00 мы проводим плановые регламентные работы своих систем и сервисов, поэтому временно будет приостановлено проведение некоторых платежей в Приват24. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Отметим, что обычно банк отмечает, что проводит регламентные работы ночью, поскольку в это время большинство клиентов не проводят операции.