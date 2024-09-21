ua en ru
Сб, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье

Суббота 21 сентября 2024 20:42
UA EN RU
"Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье Фото: ПриватБанк (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 сентября государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в "Приват24". Сервисы будут на паузе до 02:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приложение "Приват24".

"В ночь на 22 сентября с 01:00 до 02:00 мы проводим плановые регламентные работы своих систем и сервисов, поэтому временно будет приостановлено проведение некоторых платежей в Приват24. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

&quot;Приват24&quot; не будет работать в ночь на воскресенье

Отметим, что обычно банк отмечает, что проводит регламентные работы ночью, поскольку в это время большинство клиентов не проводят операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
приват 24 ПриватБанк
NEWS
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти