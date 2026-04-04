"Новая почта" повышает тарифы: сколько придется платить за посылки
Оператор почтовой связи, компания "Новая почта" повышает тарифы на доставку посылок с 13 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".
В компании отметили, что это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы.
Речь идет о росте стоимости горючего, энергоносителей, услуг партнеров и общей операционной нагрузки.
Теперь стоимость доставки по городу документов будет составлять 70 гривен, по Украине - 80 гривен. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт.
Доставка по городу с 13 апреля будет составлять:
- до 2 кг - 70 гривен;
- до 10 кг - 115 гривен;
- до 30 кг - 180 гривен.
Доставка по Украине:
- до 2 кг - 90 гривен;
- до 10 кг - 135 гривен;
- до 30 кг - 200 гривен.
Грузы свыше 30 кг:
- между отделениями по городу 7 грн/кг;
- между отделениями по Украине: от 11 грн/кг в зависимости от тарифной зоны.
При этом компания оставляет бесплатной упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 гривен.
Кроме этого, часть услуг остается без изменений в стоимости:
- хранение посылок в отделениях;
- услуга "Пункт передачи";
- доплата за отправку из села или поселка;
- упаковка средних (до 10 кг) и больших (до 30 кг) посылок.
