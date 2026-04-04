"Новая почта" повышает тарифы: сколько придется платить за посылки

10:22 04.04.2026 Сб
2 мин
На сколько вырастут цены на доставку?
aimg Татьяна Степанова
Фото: "Новая почта" повышает тарифы на доставку (Getty Images)

Оператор почтовой связи, компания "Новая почта" повышает тарифы на доставку посылок с 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

В компании отметили, что это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы.

Речь идет о росте стоимости горючего, энергоносителей, услуг партнеров и общей операционной нагрузки.

Теперь стоимость доставки по городу документов будет составлять 70 гривен, по Украине - 80 гривен. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт.

Доставка по городу с 13 апреля будет составлять:

  • до 2 кг - 70 гривен;
  • до 10 кг - 115 гривен;
  • до 30 кг - 180 гривен.

Доставка по Украине:

  • до 2 кг - 90 гривен;
  • до 10 кг - 135 гривен;
  • до 30 кг - 200 гривен.

Грузы свыше 30 кг:

  • между отделениями по городу 7 грн/кг;
  • между отделениями по Украине: от 11 грн/кг в зависимости от тарифной зоны.

При этом компания оставляет бесплатной упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 гривен.

Кроме этого, часть услуг остается без изменений в стоимости:

  • хранение посылок в отделениях;
  • услуга "Пункт передачи";
  • доплата за отправку из села или поселка;
  • упаковка средних (до 10 кг) и больших (до 30 кг) посылок.

Напомним, ранее мы сообщали, что в приложении "Новой почты" появилась новая функция - мультиномер. Она позволяет следить за разными заказами практически одновременно.

