"Новая почта" повышает тарифы: сколько придется платить за посылки

Оператор почтовой связи, компания "Новая почта" повышает тарифы на доставку посылок с 13 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

В компании отметили, что это решение обусловлено необходимостью привести стоимость услуг в соответствие с актуальными условиями работы.

Речь идет о росте стоимости горючего, энергоносителей, услуг партнеров и общей операционной нагрузки.

Теперь стоимость доставки по городу документов будет составлять 70 гривен, по Украине - 80 гривен. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт.

Доставка по городу с 13 апреля будет составлять:

до 2 кг - 70 гривен;

до 10 кг - 115 гривен;

до 30 кг - 180 гривен.

Доставка по Украине:

до 2 кг - 90 гривен;

до 10 кг - 135 гривен;

до 30 кг - 200 гривен.

Грузы свыше 30 кг:

между отделениями по городу 7 грн/кг;

между отделениями по Украине: от 11 грн/кг в зависимости от тарифной зоны.

При этом компания оставляет бесплатной упаковку малых посылок, фирменные конверты для документов, переадресацию в пути и комиссию за объявленную ценность до 500 гривен.

Кроме этого, часть услуг остается без изменений в стоимости: