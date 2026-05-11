Роботы научились "чувствовать" прикосновения: ученые создали искусственную мышцу нового поколения

Команда ученых из Сеульского национального университета разработала "интеллектуальную искусственную мышцу", способную одновременно выполнять функции движения и иметь ощущения. Технология позволит роботам будущего обходиться без громоздких внешних датчиков.

Об этом информирует РБК-Украина , ссылаясь на научное исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Advanced Materials .

Принцип работы "умных мышц"

Традиционные роботизированные приводы имеют существенный недостаток - функции движения и ощущения в них разделены. Для того, чтобы робот мог "понять", с какой силой он давит на предмет, ему нужны дополнительные сложные системы контроля и куча датчиков.

Команда под руководством профессора Йон-Лае Пака решила эту проблему, использовав жидкокристаллические эластомеры (LCE).

Структура новой мышцы состоит из:

Жидкометаллических каналов: один канал работает как "двигатель", вызывая сокращение при нагревании, а другой - как сенсор, измеряющий силу и деформацию в реальном времени.

Мышечно-сухожильного комплекса: система имитирует соединение сухожилия с мышцей, что позволяет передавать сигналы так же, как это делает соматическая нервная система человека.

Возможности новой технологии

Исследователи уже протестировали разработку на роботизированных пальцах и захватах предметов. Ученые считают, что результаты превзошли самые смелые ожидания.

Чего удалось достичь:

Автономное распознавание: робот смог самостоятельно определить размер и жесткость предметов, которые брал в руки.

Деликатность: благодаря способности чувствовать сопротивление устройства могут манипулировать хрупкими объектами без риска их повредить.

Скорость и точность: настроив две мышцы как антагонистическую пару (они работают в противоположных направлениях, как бицепс и трицепс), ученые достигли чрезвычайно точного контроля движений.

Сравнение принципов работы биологической мышцы и искусственной мышцы - слева и роботизированной руки, оснащенной искусственными мышцами - справа (скриншот: Advanced Materials)

Где применят искусственную мышцу?

Профессор Йон-Лаэ Пак убежден, что эта разработка открывает новую эру "физического интеллекта" в робототехнике.

Какие сферы могут претендовать на внедрение инновационной новинки:

Гуманоидные роботы - машины станут более гибкими и безопасными для взаимодействия с людьми.

Медицина и реабилитация - создание совершенных протезов и экзоскелетов, которые "чувствуют" движения пациента.

Логистика - автоматизированные системы, способные сортировать товары разного веса и прочности без перенастройки параметров.

Сейчас ученые работают над оптимизацией охлаждения мышц, чтобы увеличить скорость их работы, а также над автоматизацией производства таких элементов.