Роботы могут получить мозг из живых клеток: зачем это ученым

Как работает биологический чип с живыми нейронами?

Ученые объяснили: живые нейроны могут стать основой для компьютерных чипов и оказаться эффективнее традиционных кремниевых процессоров. Человеческий мозг потребляет гораздо меньше энергии, чем современные ИИ-системы, и лучше приспосабливается к незнакомым условиям.

Австралийская команда вырастила нейроны прямо на поверхности микросхемы и оснастила ее электродами для двусторонней передачи электрических сигналов.

Благодаря этому активность маленькой группы клеток удалось превратить в реальное движение роботизированной собаки.

Специальные петли обратной связи постоянно корректируют направление устройства, помогая ему добиться заданной точки на простой карте.

Для наведения работы на цель использовались контуры обратной связи с электрическими сигналами (схема: Cortical Labs)

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Совместное исследование по Honda и виртуальные испытания

Ранее Cortical Labs показала, как выращенные нейроны могут выполнять компьютерные задачи - в частности играть в классические Pong и Doom.

Теперь компания хочет вывести эту технологию за пределы виртуального мира. Для этого она объединилась с европейским исследовательским институтом Honda Research Institute Europe.

В рамках сотрудничества ученые провели длительный эксперимент в виртуальной системе, где живой чип искал награду в базовой сетке. За более чем 4000 часов непрерывного взаимодействия ученые протестировали почти 1300 различных комбинаций сигналов.

Старший научный сотрудник Honda Дэниел Таннеберг подчеркнул, что использование живых клеток в качестве вычислительного субстрата открывает огромный потенциал для адаптации и энергоэффективности будущих интеллектуальных агентов.

По словам исследователей, современные работы уже прекрасно бегают или выполняют сложные акробатические трюки, однако все еще проблемы с принятием решений высшего порядка. Они тяжело адаптируются, когда условия вокруг внезапно изменяются, поэтому "живой" чип должен решить эту проблему.

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Перспективы и главные вызовы

В настоящее время биологические чипы находятся на начальной стадии развития и не отличаются высокой скоростью или идеальной точностью.

Однако в будущем такие биологические работы смогут работать в опасных или отдаленных зонах, а также оказывать персонализированную помощь человеку, постоянно обучаясь в процессе.

Главная задача для инженеров состоит не просто в выращивании клеток на силиконе, а в поиске надежных способов связи с биологическими системами.

Ученым необходимо научиться стабильно тренировать их, масштабировать чипы для более сложных задач и понять, как живые нейроны хранят информацию и формируют память.