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Работы по строительству фортификаций в Херсонской области выполнены на 97%, - Шмыгаль

Фото: в Херсонской области завершают строительство фортификаций (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсонской почти завершили процесс строительства оборонительных фортификаций. Работы по строительству выполнены на 97%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Кабинет министров провел выездное заседание в Херсонской области. Одним из главных вопросов во время заседания было строительство фортификаций.

"По запросу командования Вооруженных сил постоянно строим и улучшаем оборонные рубежи. В Херсонской области состояние выполнения строительных работ по этому направлению сейчас составляет 97%", - отметил премьер-министр.

 

Фото: Шмыгаль проверил строительство фортификаций в Херсонской области (t.me/Denys_Smyhal)

 

Строительство фортификаций

Следует отметить, что во время полномасштабной войны в Украине проводится масштабное строительство оборонных фортификаций. Его проводят местные власти совместно с военными.

Фортификации строят в приграничных и прифронтовых областях для защиты от атак врага. Еще в мае Минобороны сообщало, что в пяти регионах заканчивается строительство фортификаций. Речь идет о Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Ранее Верховная Рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций в Украине.

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Херсонская областьДенис ШмыгальВойна в Украине