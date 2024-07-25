Работы по строительству фортификаций в Херсонской области выполнены на 97%, - Шмыгаль

Строительство фортификаций

Следует отметить, что во время полномасштабной войны в Украине проводится масштабное строительство оборонных фортификаций. Его проводят местные власти совместно с военными.

Фортификации строят в приграничных и прифронтовых областях для защиты от атак врага. Еще в мае Минобороны сообщало, что в пяти регионах заканчивается строительство фортификаций. Речь идет о Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Ранее Верховная Рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций в Украине.

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