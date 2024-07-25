Роботи з будівництва фортифікацій у Херсонській області виконані на 97%, - Шмигаль

У Херсонській майже закінчили процес зведення оборонних фортифікацій. Роботи з будівництва виконані на 97%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
Кабінет міністрів провів виїзне засідання у Херсонській області. Одне з головних питань під час засідання було будівництво фортифікацій.
"За запитом командування Збройних сил постійно будуємо та покращуємо оборонні рубежі. На Херсонщині стан виконання будівельних робіт за цим напрямом зараз складає 97%", - зазначив прем'єр-міністр.
Фото: Шмигаль перевірив будівництво фортифікацій у Херсонській області (t.me/Denys_Smyhal)
Варто зазначити, що під час повномасштабної війни в Україні проводять масштабне будівництво оборонних фортифікацій. Його проводить місцева влада спільно з військовими.
Фортифікації будують у прикордонних та прифронтових областях для убезпечення від атак ворога. Ще у травні Міноборони повідомляло, що у п'яти регіонах закінчують будівництво фортифікацій. Йдеться про Сумську, Запорізьку, Донецьку, Херсонську та Харківську області.
Раніше Верховна Рада створила тимчасово слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій в Україні.
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