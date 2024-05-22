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Рада создала ВСК по фортификациям и закупке дронов

Киев, Среда 22 мая 2024 12:14
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Рада создала ВСК по фортификациям и закупке дронов Фото: Рада создала ВСК по фортификациям и закупкам дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Решение о создании ВСК было поддержано 277 народными депутатами.

Рада создала ВСК по фортификациям и закупке дронов

t.me/yzheleznyak

В состав комиссии вошли восемь парламентов от фракции "Слуга народа" и по одному представителю всех фракций и групп Рады. Главой ВСК был назначен нардеп Николай Задорожный (фракция "Слуга народа").

В полномочия ВСК входит изучение обстоятельств и подготовки вопросов:

  • нужд украинских военных в беспилотниках и формирование государственного заказа на производство и закупку дронов;
  • анализа практики распределения, передачи, поставок и взятия на баланс беспилотников воинским частям, подразделениям ВСУ и других военных формирований;
  • обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

Строительство фортификаций

Напомним, в Украине строят фортификации на приграничных и прифронтовых территорий. Как сообщало Министерство обороны, в пяти регионах Украины завершается строительство оборонительных фортификаций. Речь идет о Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска на севере Харьковской области дошли до первой из трех линий обороны. По его словам, первую и вторую линию строят военные, а третью линию - местные власти.

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