Рада создала ВСК по фортификациям и закупке дронов

Верховная рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

В состав комиссии вошли восемь парламентов от фракции "Слуга народа" и по одному представителю всех фракций и групп Рады. Главой ВСК был назначен нардеп Николай Задорожный (фракция "Слуга народа").

Строительство фортификаций

Напомним, в Украине строят фортификации на приграничных и прифронтовых территорий. Как сообщало Министерство обороны, в пяти регионах Украины завершается строительство оборонительных фортификаций. Речь идет о Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска на севере Харьковской области дошли до первой из трех линий обороны. По его словам, первую и вторую линию строят военные, а третью линию - местные власти.

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