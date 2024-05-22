Рада создала ВСК по фортификациям и закупке дронов
Верховная рада создала временно следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Решение о создании ВСК было поддержано 277 народными депутатами.
t.me/yzheleznyak
В состав комиссии вошли восемь парламентов от фракции "Слуга народа" и по одному представителю всех фракций и групп Рады. Главой ВСК был назначен нардеп Николай Задорожный (фракция "Слуга народа").
В полномочия ВСК входит изучение обстоятельств и подготовки вопросов:
- нужд украинских военных в беспилотниках и формирование государственного заказа на производство и закупку дронов;
- анализа практики распределения, передачи, поставок и взятия на баланс беспилотников воинским частям, подразделениям ВСУ и других военных формирований;
- обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.
Строительство фортификаций
Напомним, в Украине строят фортификации на приграничных и прифронтовых территорий. Как сообщало Министерство обороны, в пяти регионах Украины завершается строительство оборонительных фортификаций. Речь идет о Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска на севере Харьковской области дошли до первой из трех линий обороны. По его словам, первую и вторую линию строят военные, а третью линию - местные власти.
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