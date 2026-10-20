Работа в Украине осенью-2026: где больше всего вакансий и кому подняли зарплаты

В сентябре 2026 года работодатели чаще искали работников в сфере образования и медицины, а наибольший рост медианной зарплаты зафиксировали в IT.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
В сентябре больше объявлений работодатели разместили в сфере производства и рабочих специальностей - 19 118. Медианная зарплата в этой категории составляла 30 000 гривен.
На втором месте была логистика, склад и доставка - 17 367 объявлений с медианной зарплатой 35 000 гривен. Третью позицию заняла розничная торговля, продажи и закупки - 16 621 объявление, а медианная зарплата составляла 27 500 гривен.
В пятерку также вошли:
Эта пятерка лидировала по количеству вакансий и в июне, однако позиции отдельных сфер, количество объявлений и зарплаты изменились.
Наибольший процент прироста количества вакансий в сентябре по сравнению с июнем зафиксировали в образовании и переводе - на 30%. В то же время медианная зарплата в этой сфере снизилась на 14% и составила 17 250 гривен.
В медицине и фармацевтике количество объявлений выросло на 28%, а медианная зарплата - на 13%, до 22 500 гривен.
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В IT количество вакансий, напротив, сократилось на 7%, однако медианная зарплата выросла на 18% - до 32 500 гривен. Это самый большой процентный прирост зарплаты среди приведенных в исследовании сфер.
Больше всего отзывов на одно объявление в сентябре получили вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR - в среднем 36. Медианная зарплата в этой категории составила 20 250 гривен.
Далее следовали колл-центры и телекоммуникации - 27 отзывов на объявления при медианной зарплате 30 000 гривен, а также вакансии для начинающих и студентов - 25 отзывов при медианной зарплате 27 500 гривен.
В пятерку сфер с наибольшим количеством отзывов также вошли:
В июне первые три позиции занимали те же сферы. В то же время, IT тогда было на пятом месте: вакансии получали в среднем девять отзывов на объявление, а медианная зарплата составляла 27 500 гривен. Четвертую позицию занимали культура, искусство и развлечения - 12 отзывов на объявление при медианной зарплате 21 625 гривен.
Наибольший рост откликов на одно объявление в сентябре по сравнению с июнем зафиксировали в IT - на 97%.
На втором месте оказался административный персонал, HR и секретариат: количество отзывов выросло на 79%. При этом медианная зарплата почти не изменилась - с 23 225 до 23 250 гривен, то есть на 0,1%.
Третье место заняла сфера банков, финансов, страхования и юриспруденции. Количество отзывов на одно объявление здесь увеличилось на 61%, однако медианная зарплата снизилась на 15% - с 32 500 до 27 500 гривен.
В целом сравнение показало, что в начале лета и осени работодатели больше всего искали работников производственных и рабочих специальностей. В то же время, наибольшее количество отзывов в оба периода получали вакансии в сфере рекламы, дизайна и PR.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине растет интерес к рабочим профессиям, а работодатели продолжают испытывать дефицит кадров. За год количество отзывов на вакансии комплектующего выросло в пять раз, а копирайтера, администратора в розничной торговле и системного администратора - втрое.
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