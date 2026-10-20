Робота в Україні восени-2026: де найбільше вакансій і кому підняли зарплати

У вересні 2026 року роботодавці частіше шукали працівників у сфері освіти та медицини, а найбільше зростання медіанної зарплати зафіксували в IT.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.
У вересні найбільше оголошень роботодавці розмістили у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - 19 118. Медіанна зарплата в цій категорії становила 30 000 гривень.
На другому місці була логістика, склад і доставка - 17 367 оголошень із медіанною зарплатою 35 000 гривень. Третю позицію посіла роздрібна торгівля, продажі та закупівлі - 16 621 оголошення, а медіанна зарплата становила 27 500 гривень.
До п'ятірки також увійшли:
Ця п'ятірка була лідером за кількістю вакансій і в червні, однак позиції окремих сфер, кількість оголошень і зарплати змінилися.
Найбільший відсотковий приріст кількості вакансій у вересні порівняно з червнем зафіксували в освіті та перекладі - на 30%. Водночас медіанна зарплата в цій сфері знизилася на 14% і становила 17 250 гривень.
У медицині та фармацевтиці кількість оголошень зросла на 28%, а медіанна зарплата - на 13%, до 22 500 гривень.
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В IT кількість вакансій, навпаки, скоротилася на 7%, проте медіанна зарплата зросла на 18% - до 32 500 гривень. Це найбільший відсотковий приріст зарплати серед наведених у дослідженні сфер.
Найбільше відгуків на одне оголошення у вересні отримали вакансії у сфері реклами, дизайну та PR - у середньому 36. Медіанна зарплата в цій категорії становила 20 250 гривень.
Далі йшли кол-центри та телекомунікації - 27 відгуків на оголошення за медіанної зарплати 30 000 гривень, а також вакансії для початківців і студентів - 25 відгуків за медіанної зарплати 27 500 гривень.
До п'ятірки сфер із найбільшою кількістю відгуків також увійшли:
У червні перші три позиції займали ті самі сфери. Водночас IT тоді було на п'ятому місці: вакансії отримували в середньому дев'ять відгуків на оголошення, а медіанна зарплата становила 27 500 гривень. Четверту позицію посідали культура, мистецтво та розваги - 12 відгуків на оголошення за медіанної зарплати 21 625 гривень.
Найбільше зростання кількості відгуків на одне оголошення у вересні порівняно з червнем зафіксували в IT - на 97%.
На другому місці опинився адміністративний персонал, HR і секретаріат: кількість відгуків зросла на 79%. При цьому медіанна зарплата майже не змінилася - з 23 225 до 23 250 гривень, тобто на 0,1%.
Третє місце посіла сфера банків, фінансів, страхування та юриспруденції. Кількість відгуків на одне оголошення тут збільшилася на 61%, однак медіанна зарплата знизилася на 15% - з 32 500 до 27 500 гривень.
Загалом порівняння показало, що на початку літа й осені роботодавці найбільше шукали працівників виробничих і робітничих спеціальностей. Водночас найбільшу кількість відгуків в обидва періоди отримували вакансії у сфері реклами, дизайну та PR.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні зростає інтерес до робітничих професій, а роботодавці продовжують відчувати дефіцит кадрів. За рік кількість відгуків на вакансії комплектувальника зросла вп'ятеро, а копірайтера, адміністратора в роздрібній торгівлі та системного адміністратора - утричі.
Також ми розповідали, у яких сферах в Україні спеціалістам найпростіше знайти роботу.