Работа в Польше: в каких отраслях растет спрос на работников, а где сокращают персонал

Что происходит на рынке труда в Польше

Часть кадровых нужд польские работодатели закрывают иностранцами, среди которых много украинцев. В то же время, компании осторожнее подходят к расходам на персонал и не спешат повышать зарплаты.

Такие тенденции зафиксировал аналитический центр Gremi Personal по результатам анализа данных Национального банка Польши (NBP), Главного статистического управления Польши (GUS) и мониторинга ключевых отраслей экономики.

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Где растет спрос на работников

Одним из направлений, где польские предприятия увеличивают количество работников, стало производство транспортного оборудования. В третьем квартале 2026 года занятость в этой отрасли выросла на 2,8% в годовом исчислении - до 60,3 тысячи человек.

В этот сектор входят производство военной техники, железнодорожного подвижного состава, судов и авиационного оборудования.

Также на 2,4% увеличилось количество работников в производстве промышленного оборудования, инфраструктурной и специализированной техники - до 126 тысяч человек. В производстве компьютеров, потребительской электроники и оптического оборудования занятость выросла на 3,9%.

По оценке Gremi Personal эти направления получают дополнительный импульс благодаря государственным заказам и инвестициям в оборонную и инфраструктурную отрасли.

Спрос на работников также сохраняется в логистике, розничной торговле и гостинично-ресторанном бизнесе. В частности, в третьем квартале занятость в розничной торговле выросла на 0,7%, а в HoReCa - на 1,4%.

В каких отраслях сокращают персонал

В то же время, не все польские предприятия расширяют штаты. Самое большое сокращение среди приведенных отраслей зафиксировали в мебельном производстве - на 6,3% в год, до 75 тысяч работников.

В легкой промышленности занятость уменьшилась на 5,5% - до 136,3 тысячи человек. В автопроме количество работников сократилось на 3,3% - до 194,7 тысячи.

Среди причин изменений в промышленности аналитики называют сокращение продаж легковых автомобилей и усиление конкуренции с китайскими производителями бытовой техники.

В перерабатывающей промышленности Польши среднемесячная занятость в третьем квартале снизилась на 1,2% в годовом измерении - на 29 тысяч человек.

Что происходит с зарплатами

Несмотря на рост занятости в отдельных отраслях, польские работодатели не спешат повышать оплату труда. По опросу NBP, доля предприятий, планировавших увеличить зарплаты в следующем квартале, сократилась с 28,1% во втором квартале до 25,7% в третьем.

По расчетам Gremi Personal на основе данных GUS, средняя зарплата в бизнес-секторе Польши в третьем квартале составила 9 345 злотых брутто. За год она выросла на 6,1% или на 537 злотых.

В то же время, годовая инфляция в сентябре ускорилась до 4,1% против 2,1% в феврале. Из-за роста других расходов компании пытаются контролировать фонд оплаты труда и удерживать прежде всего ключевых специалистов.

По оценке Gremi Personal, до конца года всеобщая занятость в Польше продолжит стабилизироваться, но массового расширения штатов не ожидают. Спрос на работников и дальше будет распределяться между отраслями.