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Работа без квалификации. Сколько зарабатывают украинские беженцы в Польше

Фото: Работа на предприятии в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство украинских беженцев в Польше устроились на работу. Бежавшие от войны чаще работают за низкие зарплаты, чем мигранты из Украины, приехавшие до полномасштабного вторжения.

Какие зарплаты получают украинцы в Польше, РБК-Украина сообщает со ссылкой на аналитический центр международного агентства Gremi Personal.

У половины беженцев низкие зарплаты

В 2023 году украинские беженцы и довоенные мигранты в Польше получали зарплату в размере 3000-4000 злотых (28000-38000 грн). Но многие украинские работники задекларировали заработок менее 3000 злотых. Среди беженцев низкую зарплату получали 49%, в то время как среди довоенных мигрантов – 21%. Об этом говорится в отчете Национального Банка Польши (НБП), который провел опрос 3658 украинцев.

Средняя заработная плата мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны, выросла между 2019 и 2022 годами примерно на 38%, а между 2022 и 2023 годами – на 6%. Средняя чистая заработная плата, которую получали украинцы в Польше – около 33 тыс. грн.

До войны трудоустроенными в Польше было 94% украинских мигрантов, во время войны – 64% украинцев. Это связано с тем, что после 24 февраля 2022 года в Польшу приехали беженцы, 78% из которых составляли женщины и только 22% –мужчины. Женщин, оказавшихся в Польше с детьми и не имеющих рядом других членов семьи – 26%.

Фото: Работа на пекарне в Польше (gettyimages.com)

В то же время, украинские мужчины-беженцы более активны на рынке труда – среди них работают 71%, тогда как среди женщин-беженок трудоустроены 61%. Безработными являются 15% мужчин и 27% женщин, бежавших от войны.

"С одной стороны, это может быть связано с большим спросом на рабочие места в профессиях, выполняемых мужчинами, с другой – женщины-беженцы чаще осуществляют уход за детьми", – объясняет директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Как образование беженцев влияет на трудоустройство

Довоенные мигранты в Польше преимущественно работали на профессиях, требующих специальной квалификации – например сварщики, токари, электрики. Между тем среди беженцев, которые устроились на работу в этой стране, немало людей с высоким уровнем образования, но подавляющее большинство опрошенных выполняли простую работу, которая не требовала квалификации.

Фото: Работа на складах (gettyimages.com)

В аналитическом центре Gremi Personal опросили 480 трудоустроенных украинцев об их образовании, полученном в Украине. Результаты следующие:

  • 36% имеют среднее техническое образование;
  • 26% – полное среднее образование;
  • 18% – высшее образование;
  • 8% – базовую среднее;
  • 6% – незаконченное высшее образование;
  • 3% имеют научную степень;
  • по 1,5% – высшое техническое и незаконченное среднее образование.

"Заработная плата украинских беженцев в Польше в основном зависит от повышения минимальной заработной платы в польской экономике и редко связана с образованием, полученным в Украине, независимо от ее уровня. Однако если высококвалифицированные украинцы достаточно владеют польским языком, то они могут конкурировать с поляками за вакантные места", – отмечает Анна Джоболда.

Напомним, мы писали, что в Польше ищут работников 45 профессий. Некоторые из вакансий подходят украинкам.

Также мы рассказывали, что минимальная зарплата в Польше вырастет. Украинцы без знания языка смогут получать от 29 800 грн.

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