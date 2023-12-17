Минимальная зарплата в Польше вырастет: сколько могут заработать украинцы

В Польше в следующем месяце повысят минимальную зарплату до 3222 злотых (почти 30 тысяч гривен). Рост ставок оплаты труда будет рекордным за последние 15 лет.

В январе 2024 года минимальная заработная плата в Польше составит 29 810 грн. Такое повышение повлияет на оплату труда неквалифицированных работников – например, рабочих заводов, складов и фабрик. Большинство украинцев работает в Польше именно на таких работах.

Как отмечают в агентстве, для высококвалифицированных рабочих, например, электриков, сварщиков, швей, слесарей, повышение минимальной зарплаты мало что изменит. Такие специалисты раньше получали на 30% больше обычных работников, а с января их ставки сравниваются.

"Для того чтобы зарабатывать больше, узкопрофессиональные специалисты должны повышать свою квалификацию. Кроме того, и работодатели могут ощутить значительное давление в связи с увеличением затрат на оплату труда", –говорят в компании.



В этом году женщинам без знания языка и специальных навыков предлагают в Польше простые вакансии:

упаковка одежды на складе;

производство и упаковка полуфабрикатов;

замораживание овощей и фруктов;

изготовление и упаковка рождественских украшений.

Минимальная ставка на таких вакансиях составляет 19 злотых в час (177 грн). На вакансиях, требующих узкой квалификации, например швея, пекарь или повар, предлагают от 250 грн в час.



"Новое правительство Польши подтверждает свою готовность поддерживать партнерство и сотрудничество с Украиной. Это свидетельствует об обязательстве создавать безопасную и стабильную среду для всех граждан, которые выбирают Польшу как свое место трудоустройства и проживания", – отмечает заместитель генерального директора Gremi Personal Дамиан Гузман.