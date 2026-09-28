Робот-гуманоид заплакал на публике: как Yansyn-X2 имитирует эмпатию

Робот-гуманоид Yansyn-X2 пустил настоящую слезу на глазах у публики - необычный трюк показали на технологической выставке в Шанхае.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.
Во время технологической конференции 2026 года Inclusion Conference в Шанхае инженеры продемонстрировали исключительное взаимодействие с роботом.
По просьбе разработчика пролить слезу, робот через несколько секунд выпустил каплю прозрачной жидкости из глаза.
За разработкой Yansyn-X2 стоит китайская компания Yanxi Technology из города Нинбо.
Робот базируется на трехуровневой технической архитектуре:
Yansyn-X2 может поворачивать голову, следить за людьми и жестикулировать. В будущих версиях сервомоторы планируют заменить бионическими мышцами для большей плавности мимики.
Yansyn-X2 - часть общего тренда развития гуманоидов. Другие компании демонстрируют впечатляющие практические достижения.
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