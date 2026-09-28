Робот-гуманоїд заплакав на публіці: як Yansyn-X2 імітує емпатію

Робот-гуманоїд Yansyn-X2 пустив справжню сльозу на очах у публіки - незвичний трюк показали на технологічній виставці у Шанхаї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.
Під час технологічної конференції 2026 Inclusion Conference у Шанхаї інженери продемонстрували виняткову взаємодію з роботом. На прохання розробника пролити сльозу, робот за кілька секунд випустив краплю прозорої рідини з ока.
За розробкою Yansyn-X2 стоїть китайська компанія Yanxi Technology з міста Нінбо.
Робот базується на трирівневій технічній архітектурі:
Наразі Yansyn-X2 може повертати голову, стежити за людьми та жестикулювати. У майбутніх версіях сервомотори планують замінити на біонічні м'язи для більшої плавності міміки.
Yansyn-X2 - частина загального тренду розвитку гуманоїдів. Інші компанії демонструють вражаючі практичні досягнення.
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