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Зарплаты в Украине выросли: где платят больше всего и у кого оклады по 78 тысяч

17:33 29.07.2026 Ср
2 мин
В то же время задолженность по выплатам достигла миллиардов гривен
aimg Валерий Ульяненко
Зарплаты в Украине выросли: где платят больше всего и у кого оклады по 78 тысяч Фото: Госстат обновил статистику по уровню зарплат в Украине (flickr.com)
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Средняя заработная плата в Украине за июнь 2026 года выросла почти на 6% и составила 32,7 тыс. грн. В то же время разрыв между самыми высокими и низкими доходами по регионам и отраслям остается значительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В июне средняя выплата по стране выросла на 5,9% по сравнению с маем и составила 32783 грн. Традиционно самые высокие заработки фиксируют в столице и в нескольких регионах.

Лидерство по уровню оплаты труда удерживают:

  • Киев - 48 393 грн;
  • Луганская область - 38 143 грн;
  • Киевская область - 33 849 грн.

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой (24 472 грн) и Кировоградской (23 882 грн) областях.

Размер дохода значительно зависит от сферы деятельности. Больше всего в Украине зарабатывают специалисты в области информации и телекоммуникаций, где средняя зарплата составляет 77 931 грн.

Самую низкую оплату труда получают работники сферы здравоохранения и оказания социальной помощи - в среднем 22 274 грн.

Несмотря на общий рост средних доходов, в Украине остается проблемным вопрос с задолженностью перед рабочими. По состоянию на 1 июля долги по выплате заработной платы по стране достигли 3,8 млрд грн.

Напомним, молодые украинцы, только начинающие свой профессиональный путь, могут получить государственную поддержку во время трудоустройства. Работодателям, принимающим на работу молодых специалистов, государство компенсирует часть расходов на выплату заработной платы.

Также отметим, что за последний год средняя зарплата в Украине увеличилась на 6 тысяч гривен. Самые высокие доходы предлагают руководителям, водителям международных перевозок и программистам.

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