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Зарплаты в агросекторе выросли на 48%: сколько платят комбайнерам и сезонным рабочим

09:29 20.08.2026 Чт
3 мин
Какие профессии стали самыми высокооплачиваемыми в агросекторе?
aimg Татьяна Веремеева
Зарплаты в агросекторе выросли на 48%: сколько платят комбайнерам и сезонным рабочим Фото: Какие зарплаты в агросекторе? (Getty Images)
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В украинском агросекторе в этом году заметно прибавилось высокооплачиваемых вакансий. Больше всего работодатели готовы платить за профессии, где нужны практические навыки и опыт, а сезонным работникам в некоторых случаях предлагают значительно больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Главное:

  • Общий рост дохода: В июле 2026 года медианная зарплата в агробизнесе и сельском хозяйстве достигла 32 500 гривен, что почти на 48% больше, чем в прошлом.
  • Самые высокие выплаты: Больше всего в отрасли зарабатывают комбайнеры, лесники и трактористы.
  • Рекордный скачок для сезонных рабочих: Зарплаты сборщиков ягод и сезонных работников выросли более чем в три раза.
  • Где больше всех вакансий: Лидером по количеству предложений работы является Киевская область (75 вакансий). В топ-регионы также вошли Днепропетровская, Полтавская и Одесская области.

Сколько платят работникам агросферы

Медианная зарплата в категории "Сельское/лесное хозяйство и агробизнес" в июле 2026 года составила 32 500 гривен. За год она выросла почти на 48% - в июле 2025 года показатель был на уровне 22 000 гривен.

Больше всего среди отдельных профессий могут зарабатывать комбайнеры - их медианная зарплата составляет 60 000 гривен.

Также работодатели предлагают:

  • лесникам - 48 750 гривен;
  • сезонным работникам и сборщикам ягод - 37 500 гривен;
  • трактористам - 36 250 гривен;
  • пилорамщикам и распиловщикам - 33 750 гривен;
  • агрономам - 31 500 гривен;
  • садоводам и механизаторам - около 30 000 гривен;
  • рабочим и разнорабочим - 23 500 гривен;
  • фермерам - 21 500 гривен.

Некоторые зарплаты выросли в несколько раз

Наиболее заметно за год изменилась оплата труда сезонных работников и сборщиков ягод. Если в 2025 году медианная зарплата в этой категории составляла 12 125 гривен, то в 2026-м она выросла до 37 500 гривен - более чем в три раза.

Медианная зарплата пилорамщиков и распиловщиков увеличилась с 12 500 до 33 750 гривен - почти в 2,7 раза.

Трактористам в июле 2026 года предлагали в среднем 36 250 гривен против 25 000 гривен годом ранее. Это на 45% больше.

Зарплата разнорабочих за год выросла примерно на 18% - с 20 000 до 23 500 гривен, а лесников - на 15%, до 48 750 гривен.

По данным OLX, наиболее ощутимый рост оплаты произошел в сезонных и рабочих профессиях. Это связано с потребностью работодателей привлекать работников в определенные периоды года и закрывать вакансии, требующие конкретных практических навыков.

Где больше всего ищут работников

Больше всего актуальных вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства среди проанализированных регионов зафиксировали в Киевской области - 75.

В Днепропетровской и Полтавской областях было по 33 вакансии, в Одесской - 29, в Житомирской - 21.

Еще вакансии были представлены в следующих областях:

  • Черниговская - 17;
  • Сумская - 16;
  • Черкасская - 14;
  • Харьковская - 12.

Напомним, средняя зарплата в Украине в июне 2026 года выросла на 5,9% и составила 32 783 гривны, однако уровень доходов существенно отличается в зависимости от региона и сферы деятельности.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 сентября 2026 года зарплаты украинских педагогов должны вырасти еще на 20%, а в целом по сравнению с 2025 годом - на 50%. После повышения молодые учителя смогут получать до 17,7 тыс. гривен, а опытные - до 28,5 тыс. гривен в месяц. Также планируют поднять зарплаты воспитателей в детских садах.

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