Зарплаты в агросекторе выросли на 48%: сколько платят комбайнерам и сезонным рабочим
В украинском агросекторе в этом году заметно прибавилось высокооплачиваемых вакансий. Больше всего работодатели готовы платить за профессии, где нужны практические навыки и опыт, а сезонным работникам в некоторых случаях предлагают значительно больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Главное:
- Общий рост дохода: В июле 2026 года медианная зарплата в агробизнесе и сельском хозяйстве достигла 32 500 гривен, что почти на 48% больше, чем в прошлом.
- Самые высокие выплаты: Больше всего в отрасли зарабатывают комбайнеры, лесники и трактористы.
- Рекордный скачок для сезонных рабочих: Зарплаты сборщиков ягод и сезонных работников выросли более чем в три раза.
- Где больше всех вакансий: Лидером по количеству предложений работы является Киевская область (75 вакансий). В топ-регионы также вошли Днепропетровская, Полтавская и Одесская области.
Сколько платят работникам агросферы
Медианная зарплата в категории "Сельское/лесное хозяйство и агробизнес" в июле 2026 года составила 32 500 гривен. За год она выросла почти на 48% - в июле 2025 года показатель был на уровне 22 000 гривен.
Больше всего среди отдельных профессий могут зарабатывать комбайнеры - их медианная зарплата составляет 60 000 гривен.
Также работодатели предлагают:
- лесникам - 48 750 гривен;
- сезонным работникам и сборщикам ягод - 37 500 гривен;
- трактористам - 36 250 гривен;
- пилорамщикам и распиловщикам - 33 750 гривен;
- агрономам - 31 500 гривен;
- садоводам и механизаторам - около 30 000 гривен;
- рабочим и разнорабочим - 23 500 гривен;
- фермерам - 21 500 гривен.
Некоторые зарплаты выросли в несколько раз
Наиболее заметно за год изменилась оплата труда сезонных работников и сборщиков ягод. Если в 2025 году медианная зарплата в этой категории составляла 12 125 гривен, то в 2026-м она выросла до 37 500 гривен - более чем в три раза.
Медианная зарплата пилорамщиков и распиловщиков увеличилась с 12 500 до 33 750 гривен - почти в 2,7 раза.
Трактористам в июле 2026 года предлагали в среднем 36 250 гривен против 25 000 гривен годом ранее. Это на 45% больше.
Зарплата разнорабочих за год выросла примерно на 18% - с 20 000 до 23 500 гривен, а лесников - на 15%, до 48 750 гривен.
По данным OLX, наиболее ощутимый рост оплаты произошел в сезонных и рабочих профессиях. Это связано с потребностью работодателей привлекать работников в определенные периоды года и закрывать вакансии, требующие конкретных практических навыков.
Где больше всего ищут работников
Больше всего актуальных вакансий в сфере сельского и лесного хозяйства среди проанализированных регионов зафиксировали в Киевской области - 75.
В Днепропетровской и Полтавской областях было по 33 вакансии, в Одесской - 29, в Житомирской - 21.
Еще вакансии были представлены в следующих областях:
- Черниговская - 17;
- Сумская - 16;
- Черкасская - 14;
- Харьковская - 12.
Напомним, средняя зарплата в Украине в июне 2026 года выросла на 5,9% и составила 32 783 гривны, однако уровень доходов существенно отличается в зависимости от региона и сферы деятельности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 сентября 2026 года зарплаты украинских педагогов должны вырасти еще на 20%, а в целом по сравнению с 2025 годом - на 50%. После повышения молодые учителя смогут получать до 17,7 тыс. гривен, а опытные - до 28,5 тыс. гривен в месяц. Также планируют поднять зарплаты воспитателей в детских садах.