Шум, музыка и "балаган" под окнами домов. Какие штрафы угрожают слишком громким украинцам

За нарушение требований законодательства по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах украинцев могут наказываться штрафами.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина .

Когда нельзя шуметь в доме и возле него

По словам эксперта, в помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22 часов вечера до 8 часов утра действующее законодательство запрещает:

громкое пение и другие громкие звуки

пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума

использование пиротехнических средств, запуск салютов или фейерверков

Как могут наказать слишком громких людей

Нарушение этого предписания, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), влечет за собой административную ответственность в виде:

или предупреждения

или наложения штрафа от 85 до 255 грн (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на обычных граждан

или наложения штрафа от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности

Если правонарушение совершается повторно в течение года (после того, как лицо было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение), размер штрафов будет больше:

от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для обычных граждан

от 850 до 2550 грн (от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами хозяйственной деятельности

"В обоих случаях повторного совершения правонарушения предусмотрена конфискация звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины", - подчеркнул юрист.