ua en ru
Пт, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шум, музыка и "балаган" под окнами домов. Какие штрафы угрожают слишком громким украинцам

Пятница 26 июля 2024 19:15
UA EN RU
Шум, музыка и "балаган" под окнами домов. Какие штрафы угрожают слишком громким украинцам Слишком сильно шуметь в общественных местах и в ночное время - нельзя (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

За нарушение требований законодательства по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах украинцев могут наказываться штрафами.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Когда нельзя шуметь в доме и возле него

По словам эксперта, в помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22 часов вечера до 8 часов утра действующее законодательство запрещает:

  • громкое пение и другие громкие звуки
  • пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума
  • использование пиротехнических средств, запуск салютов или фейерверков

Как могут наказать слишком громких людей

Нарушение этого предписания, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), влечет за собой административную ответственность в виде:

  • или предупреждения
  • или наложения штрафа от 85 до 255 грн (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на обычных граждан
  • или наложения штрафа от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности

Если правонарушение совершается повторно в течение года (после того, как лицо было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение), размер штрафов будет больше:

  • от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для обычных граждан
  • от 850 до 2550 грн (от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами хозяйственной деятельности

"В обоих случаях повторного совершения правонарушения предусмотрена конфискация звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины", - подчеркнул юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине предлагают наказывать слишком "громких" водителей.

Читайте также, могут ли выписать штраф за превышение шума генератора при отключении света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Музыка Штрафы
NEWS
Убийство Фарион: что известно о расследовании и мотивах стрелка
Убийство Фарион: что известно о расследовании и мотивах стрелка
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им