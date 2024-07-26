Шум, музыка и "балаган" под окнами домов. Какие штрафы угрожают слишком громким украинцам
За нарушение требований законодательства по защите населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах украинцев могут наказываться штрафами.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
Когда нельзя шуметь в доме и возле него
По словам эксперта, в помещениях жилых домов и на придомовой территории с 22 часов вечера до 8 часов утра действующее законодательство запрещает:
- громкое пение и другие громкие звуки
- пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума
- использование пиротехнических средств, запуск салютов или фейерверков
Как могут наказать слишком громких людей
Нарушение этого предписания, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), влечет за собой административную ответственность в виде:
- или предупреждения
- или наложения штрафа от 85 до 255 грн (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на обычных граждан
- или наложения штрафа от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности
Если правонарушение совершается повторно в течение года (после того, как лицо было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение), размер штрафов будет больше:
- от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для обычных граждан
- от 850 до 2550 грн (от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами хозяйственной деятельности
"В обоих случаях повторного совершения правонарушения предусмотрена конфискация звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины", - подчеркнул юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине предлагают наказывать слишком "громких" водителей.
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