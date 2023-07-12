Делает плохую ставку. Путин продолжает надеяться на распад НАТО, - Байден

Российский диктатор Владимир Путин в своей агрессии против Украины продолжает надеяться на то, что НАТО распадется, но он ошибается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в Вильнюсе.
Он отметил, что Путин сделал ставку на распад НАТО еще в прошлом году, когда начал полномасштабное вторжение своих войск в Украину.
"Он думал, что демократические лидеры окажутся слабыми... Он ошибся", - подчеркнул президент США.
По словам Байдена, Североатлантический альянс "сильнее, энергичнее и сплоченнее", чем когда-либо.
Глава американского государства отметил, что Украина защищает свою территорию "с невероятным достоинством".
"Народ Украины остается несломленным", - добавил лидер США.
Байден отметил, что Путин "продолжает сомневаться в устойчивости НАТО", но такая ставка диктатора является плохой.
Напомним, российские чиновники неоднократно устраивали истерику из-за военной помощи Украине со стороны стран Запада. В частности, они утверждали, что война якобы может закончиться "за несколько дней", если нашей стране прекратят помощь.
При этом российские пропагандисты активно распространяют фейки о якобы усталости от Украины на Западе. Еще месяц назад такие вбросы опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.