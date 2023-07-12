Робить погану ставку. Путін продовжує сподіватися на розпад НАТО, - Байден

Він зазначив, що Путін зробив ставку на розпад НАТО ще минулого року, коли розпочав повномасштабне вторгнення своїх військ в Україну.

"Він думав, що демократичні лідери виявляться слабкими... Він помилився", - наголосив президент США.

За словами Байдена, Північноатлантичний альянс "сильніший, енергійніший і згуртованіший", ніж будь-коли.

Глава американської держави зазначив, що Україна захищає свою територію "з неймовірною гідністю".

"Народ України залишається незламним", - додав лідер США.

Байден зазначив, що Путін "продовжує сумніватися у стійкості НАТО", але така ставка диктатора є поганою.

Страх перед допомогою України в Росії

Нагадаємо, російські чиновники неодноразово влаштовували істерику через військову допомогу Україні з боку країн Заходу. Зокрема, вони стверджували, що війна нібито може закінчитися за кілька днів, якщо нашій країні припинять допомогу.

При цьому російські пропагандисти активно розповсюджують фейки про нібито втому від України на Заході. Ще місяць тому такі вкиди спростував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.