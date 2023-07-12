UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Робить погану ставку. Путін продовжує сподіватися на розпад НАТО, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін у своїй агресії проти України продовжує сподіватися, що НАТО розпадеться, але він помиляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена у Вільнюсі.

Він зазначив, що Путін зробив ставку на розпад НАТО ще минулого року, коли розпочав повномасштабне вторгнення своїх військ в Україну.

"Він думав, що демократичні лідери виявляться слабкими... Він помилився", - наголосив президент США.

За словами Байдена, Північноатлантичний альянс "сильніший, енергійніший і згуртованіший", ніж будь-коли.

Глава американської держави зазначив, що Україна захищає свою територію "з неймовірною гідністю".

"Народ України залишається незламним", - додав лідер США.

Байден зазначив, що Путін "продовжує сумніватися у стійкості НАТО", але така ставка диктатора є поганою.

Страх перед допомогою України в Росії

Нагадаємо, російські чиновники неодноразово влаштовували істерику через військову допомогу Україні з боку країн Заходу. Зокрема, вони стверджували, що війна нібито може закінчитися за кілька днів, якщо нашій країні припинять допомогу.

При цьому російські пропагандисти активно розповсюджують фейки про нібито втому від України на Заході. Ще місяць тому такі вкиди спростував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінНАТОСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна Росії проти України