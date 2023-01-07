Зеленский провел заседание СНБО: утвердили план работы на год

Сегодня, 7 января, под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

"Состоялось очередное заседание СНБО. Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году. Это будет не менее мощно, чем в прошлые годы. Главный приоритет - это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться всеми шагами, которые необходимы, всема способами, которые сработают", - рассказал Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня президент ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против ряда российский артистов на 10 лет. В частности, ограничения ввели против певца Филиппа Киркорова и режиссера Никиты Михалкова.

Также мы писали, что 2 января Зеленский провел специальное совещание с членами СНБО, а также представителями других ведомств, на котором обсуждались тенденции 2023 года.

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