В СНБО ответили, сколько мужчин еще планируют призвать в Силы обороны

В Силы обороны Украины уже мобилизовали больше миллиона граждан. В СНБО рассказали, сколько еще планируют призвать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко.
"Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать еще более 160 тысяч человек", - сказал он.
По его словам, это позволит укомплектовать части до 85%.
В день масштабного вторжения РФ в Украину, в стране ввели военное положение и мобилизацию. С того времени их продлевали несколько раз. В первые разы на более короткий срок, а в последнее время - сроком на 90 дней.
Последний срок военного положения и мобилизации истекает 9 ноября. 29 октября Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Это уже 13-е голосование с начала полномасштабной войны.
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