В СНБО ответили, сколько мужчин еще планируют призвать в Силы обороны

Мобилизация в Украине

В день масштабного вторжения РФ в Украину, в стране ввели военное положение и мобилизацию. С того времени их продлевали несколько раз. В первые разы на более короткий срок, а в последнее время - сроком на 90 дней.

Последний срок военного положения и мобилизации истекает 9 ноября. 29 октября Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Это уже 13-е голосование с начала полномасштабной войны.

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