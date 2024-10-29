В РНБО відповіли, скільки чоловіків ще планують призвати до Сил оборони

Мобілізація в Україні

У день масштабного вторгнення РФ до України, в країні ввели военний стан і мобілізацію. З того часу їх продовжували кілька разів. У перші рази на більш короткий строк, а останнім часом - терміном на 90 днів.

Останній термін воєнного стану і мобілізації закінчується 9 листопада. 29 жовтня Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Це вже 13-те голосування з початку повномасштабної війни.

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